50% de desconto e um preço louco

Foi lançado no mercado há pouco menos de um ano e em pouco tempo conquistou o coração de todos os fãs de alta tecnologia. Dia maravilhoso Relógio Xiaomi POCO Vai com um grande desconto na Amazon. Estamos falando de um smartwatch completo de todos os pontos de vista para incluir GPS e controle de oxigênio no sangue. Seu preço de tabela é de 99,99 euros, mas hoje você pode comprá-lo por um preço incrível 49,99 € graças a um desconto de 50%. Disponível pelo mesmo preço em três cores diferentes.

Xiaomi POCO Watch: principais recursos

O Xiaomi POCO Watch é verdadeiramente bonito, elegante e afirma-se instantaneamente graças à sua magnificência Tela AMOLED de 1,6″ Perfeito para verificar avisos Chegando ao seu smartphone. Com seu vidro curvo 2.5D e moldura ultraestreita, esta tela oferece uma experiência de visualização clara e detalhada em qualquer condição de iluminação. Existem vários modos esportivos projetados para permitir que você mantenha seu desempenho sob controle: GPS integrado Também garante a máxima precisão. Excelente classificação de resistência à água de 5 caixas eletrônicos Isso se traduz em poder usá-lo para nadar, seja em águas abertas ou na piscina coberta!

Por último, é também um aliado muito válido para a sua saúde graças às funções dedicadas, como a monitorização do ritmo cardíaco 24 horas por dia, 7 dias por semana e a avaliação do ritmo cardíaco. A quantidade de oxigênio no sangue. Também há monitoramento da qualidade do sono e dos níveis de estresse, tudo com uma duração de bateria inesperadamente alta. o que você está esperando? relógio inteligente Relógio Xiaomi POCO Está à venda por apenas 49,99 euros em vez de 99,99 euros. Ele vai Diretamente na Amazon E aproveite uma assinatura Prime para recebê-lo em apenas alguns dias com entrega gratuita.

Este artigo contém links de afiliados: compras ou pedidos feitos por meio desses links permitirão que nosso site ganhe uma comissão. As ofertas podem estar sujeitas a alterações de preço após a publicação.