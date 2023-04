Caro Zorro, agora você estragou a publicidade

O maestro Diego Bianchi, o Zorro, na última sexta-feira no La 7, dedicou a última parte da live de divulgação ao chamado social top ten, ou seja, os posts e vídeos mais curiosos que apareceram no facebook, twitter e etc. Passada a Páscoa, Zorro e os coautores acharam por bem centrar-se especificamente na Semana Santa depois de dar espaço ao pioneiro “que multiplica pizza e nhoque e ao médico que valida estigmas”. Entre outras coisas, a questão do suposto vidente (juntamente com o debate sobre o programa Rai 2 Stramorgan) arriscou transformar a fala da TV em conversa como todas as outras nas tardes de sábado da Rai 3, embora até agora ele sempre tenha se destacado por sua clareza de julgamento e calma de confronto. No entanto, além do triste estado de Trevignano, que só precisaria de silêncio, a Propaganda Live, como mencionado, propôs uma série de vídeos um tanto irreverentes sobre representações da Paixão com Cristo escorregando da cruz, no coroinha golpeando um crucifixo no cabeça do celebrante, no júbilo das missas napolitanas durante a Via Sacra e em um padre que catastroficamente cai sobre um ovo de Páscoa gigante na igreja. Entre outras imagens, Zorro também apresentou e comentou o primeiro momento do tradicional Scoppio del Carro na manhã de Páscoa em Florença com o cardeal Giuseppe Petori acendendo o pavio que iniciou o voo da pomba. “Esta é Florença, se bem entendi”, começou Zorro. E acontece esta coisa… Eu não ia muito à igreja, mas não achava que se divertia tanto, então bum bum…». O sarcasmo é permitido. A ignorância de um monte de noticiários do horário nobre sobre os rituais milenares é um pouco menor. © Reprodução protegida por direitos autorais

