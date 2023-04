Meteoro, desta vez o perigo é muito alto: todos estão correndo para se proteger

Muitas vezes, objetos voadores como meteoritos caem no planeta Terra, muitas vezes causando enormes danos à população mundial e ao meio ambiente em geral.

Recentemente, um meteorito caiu no planeta Terra, e neste momento cientistas de todo o mundo continuam a procurar os fragmentos dele derivados, para saber mais sobre a sua origem, acrescentando assim informações valiosas face ao que já sabemos sobre meteoritos. já há algum tempo: vamos descobrir juntos o que já sabemos sobre isso.

Este meteoro viajou por algum tempo antes de colidir com o planeta Terra. Uma diferença, porém, que o distingue de tantos outros episódios ocorridos no passado, é o fato de este último ter sido presenciado por muitas testemunhas, que testemunharam o ocorrido.

Foi justamente com base no depoimento de todas essas testemunhas que foi iniciada uma busca pelos fragmentos nesse sentido, para que pudéssemos extrapolar o máximo possível de informações sobre sua origem, inclusive com uma oferta de $ 25.000 para quem encontrasse os fragmentos.

Em particular, o que as testemunhas falaram foi uma bola de fogo de grande porte, que foi imediatamente seguida por uma trajetória azul por vários momentos, apesar de ter acontecido em plena luz do dia neste caso.

Detalhes do evento

De fato, o fato teria ocorrido por volta da hora do almoço, ao menos quanto aos depoimentos de vários americanos que presenciaram o acidente, no Maine, ou no nordeste dos Estados Unidos. Foram as testemunhas que denunciaram o incidente às autoridades locais do Maine, iniciando assim uma verdadeira busca pelos seus fragmentos, que se espalharam por todo o território americano.

Assim, todos os relatórios chegaram à agência mais importante, a NASA, que confirmou claramente a natureza do meteorito que caiu no planeta Terra, e também confirmou que sua queda foi imediatamente detectada e também relatada por alguns radares localizados em solo americano. Com base nas últimas notícias, estima-se que o peso dos destroços varie entre cerca de 100 e 322 gramas, embora neste momento não se exclua que possam existir fragmentos de maiores dimensões, que ainda não foram encontrados.

No momento, ainda sabemos muito pouco sobre esse meteorito, mas temos certeza de que os astrônomos logo lançarão luz sobre os fragmentos que encontrarem nas próximas semanas ou meses.