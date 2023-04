Elden Ring: a atualização 1.09.1 ​​​​está disponível e a FromSoftware também oferece sugestões sobre ray tracing

FromSoftware publicou um arquivo Atualização do Elden Ring: este é o hotfix 1.09.1 Que corrige uma série de bugs no jogo. Há também uma observação sobre o traçado de raios. A atualização está disponível para Todas as plataformas PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S.

Pelo site oficial da Bandai Namco, isso é indicado Elden Ring Hotfix 1.09.1.0 Atualização Corrige um bug em que alguns efeitos de habilidade, feitiços, itens e armas não aumentavam adequadamente o poder de ataque de feitiços e feitiços. Além disso, foi corrigido um bug que permitia que o efeito de power-up do Medusa Shield continuasse a ser usado mesmo depois de desfeito. Além disso, o dano de balanceamento causado pela habilidade Cursed Blood Slash foi reduzido.

Quanto a Ray Tracing na versão para PCA FromSoftware afirma que, em algumas circunstâncias, é possível que o traçado de raios seja ativado automaticamente após a atualização 1.09, causando problemas de desempenho para os jogadores sem que eles percebam que a configuração estava ativa. FromSoftware então sugere verificar e desabilitar a configuração por meio das configurações gráficas do jogo.

Além disso, a equipe sugere garantir que seu computador atenda aos requisitos mínimos e tenha os drivers de placa gráfica mais recentes instalados, apenas por precaução. Usando fundamentos de Ray Tracing Não é possível iniciar o jogo ou tornar o Elden Ring instável.

No PC, você também pode usar um mod que implementa DLSS e FSR e melhora significativamente o desempenho do Elden Ring.