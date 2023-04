O Telescópio Espacial James Webb captura uma imagem da brilhante galáxia Arp 220

Depois de fotos da supernova Cassiopeia e fotos de Urano e suas luas, voltamos a falar sobre Telescópio Espacial James Webb E a nova foto de Galaxy Arp 220. Este orbe é particularmente notável porque é muito brilhante, muito mais brilhante do que a nossa própria galáxia, a Via Láctea. A motivação está presente na sua história permitindo-lhe tirar o máximo partido Extensão JWST.

galáxia Arp 220 Ele está localizado a 250 milhões de anos-luz da Terra, na constelação de Serpens. Para aumentar a quantidade de dados disponíveis para os cientistas, Ferramentas MIRI E câmera de jugo Para infravermelho médio e próximo com diferentes filtros. A imagem composta obtida destaca sua estrutura especial que consegue superar a cobertura de poeira que obscurece a visão dos telescópios observando no visível. Esta é a informação principal.

Galaxy Arp 220 e o Telescópio Espacial James Webb

Arp 220 É uma galáxia particularmente brilhante no infravermelho, então a Extensão JWST É um dos melhores instrumentos para observá-lo e também é uma das três fusões de galáxias mais próximas da Terra. De acordo com cientistas A fusão de duas galáxias espirais Isso levou à formação deste corpo celeste iniciada há cerca de 700 milhões de anos.

Este evento criou condições que permitiram a formação de uma estrela massiva. Por isso, naquela região, que tem cerca de 5.000 anos-luz de diâmetro, existem cerca de 200 aglomerados estelares rodeados por muita poeira. Para entender o quão rico é esse ponto do universo em particular, basta pensar que em uma região de 5% do tamanho da Via Láctea, há tanto gás quanto em toda a nossa galáxia.

dentro Arp 220 Existem também alguns remanescentes de supernovas (cerca de 100). Nas regiões periféricas, ainda há atividade de maré devido à confluência das duas galáxias destacadas Telescópio Espacial James Webb Em azul. A imagem inteira cobre um campo de visão de 120.000 anos-luz.

Em termos de filtros, F090W, F150W, F200W, F277W, F356W e F444W foram usados ​​para câmera de jugo E F770W e F1130W para Alegre. Também neste caso, as cores imaginárias são atribuídas a uma imagem visível ao olho humano. Encontramos respectivamente azul para 900 µm (visível), para 1,5 µm (azul) 2,0 µm (verde), 2,77 µm (amarelo), 3,56 µm (laranja), 4,44 µm (vermelho), 7,7 µm (amarelo) e 11 µm ( vermelho). Em particular, os filtros MIRI são usados ​​para detectar hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. No site da ESA você pode baixar a versão de aproximadamente 14MB Para destacar cada detalhe.