Nova Ducati Scrambler: um lindo “brinquedo” de duas rodas IE Há uma oferta maluca para descobrir

Para todos os entusiastas de duas rodas, há eventos que nunca devem ser perdidos, sempre que possível: como é o caso do Scrambler Next Gen Tour: o que são e onde acontecerão?

Os entusiastas da motocicleta provavelmente já sabem tudo sobre Detalhes mínimos Aliás, como em casos desse tipo, o “golpe” é notório Anúncio Nunca falha: mas falha misturador Realmente aconteceu.

o A nova geração de scrambler Um passeio que percorre as terras europeias que você percorre Cena: o novo geração de Ducati Gargarejos melhores e mais “fofos” e se preparam para aparecer mais Lindo Isso nunca.

Estamos no “GO” de 5 etapas De Kermis conhecido e apreciado por Scrambler de última geração. É um evento pensado para todos aqueles que têm um scrambler no coração.

Em particular, no entanto, a geração de amanhã Ducati Scramblers: que na verdade se torna o evento mais importante que tocaria alguns dos principais cidades europeias Com muitos eventos a não perder.

Scrambler Ducati Tour: o que você precisa saber

E obviamente não faltará o nosso território nacional, talvez com a etapa tão esperada por todos os “Ducatistas” com fé e coração: qualquer compromisso Milão. que vai caber em um arquivo passeio real Ele grita.

Além da capital, Milão, há outras paradas imperdíveis: por exemplo, uma parada Londrese então monge, Na Baviera novamente Madri Na Espanha e o inevitável Paris. Cinco eventos de destaque no total.

Nessas ocasiões, todos terão a oportunidade de mergulhar no ambiente da Scrambler: com a prestigiosa assinatura targatNa Van Orton Design, o misturador A nova marca vai se espalhar por toda a Europa.

Em cada ocasião destas cinco etapas do Tour haverá momentos diferentes: na verdade, basicamente todos os momentos A nova geração de scrambler O passeio terá um programa diferente caso a caso, com surpresas a serem descobertas.

Scrambler Next Gen na Itália: onde e quando

Claro que o objetivo é entreter os cidadãos que irão participar, e Apaixonado Desde a primeira hora e quem consegue entrar na perspectiva de um amor que dura, talvez para sempre.

Quanto à etapa que os torcedores italianos aguardam ansiosamente, obviamente a do Milan, o encontro acontecerá de 4 a 6 de maio como parte do espaço lenovo para vez MatteottiNo coração de Milão.

O programa deve incluir uma reunião introdutória, começando especificamente na noite do dia Quinta-feira, 4 de maio Depois disso, os fãs terão a oportunidade de fazer alguns testes na concessionária Ducati ao longo de três dias, que, seria de se imaginar, reunirão todos os entusiastas. Ducati espalhados pela península.