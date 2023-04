Mini PC com Inter SoC, Windows 11 Pro, 16/256 GB a um ótimo preço

Já existem muitos mini PCs no mercado, mas o oferecido hoje na Amazon é realmente incrível tanto pelo setor técnico quanto pelo preço. Estamos falando de um mini PC que possui, como você verá em breve, hardware de ponta É oferecido por apenas 169 euros Graças à dupla promoção que contempla um desconto de 11% sobre o preço de tabela e um desconto adicional de 70€ a aplicar através de um cupão antes de proceder à compra.

NiPoGi Mini PC: características técnicas incríveis

Novo mini PC NiPoGi instalado Sistema operacional Windows 11 Pro Equipado com um processador Intel Celeron J4125 Com uma frequência base de 2,00 GHz e uma frequência de impulso de até 2,70 GHz. O poderoso hardware garante uma operação mais estável e cria uma experiência perfeita para entretenimento, navegação na web e trabalho. O minicomputador está equipado com 16GB DDR4 E ROM de 256 GB, com RAM suficiente para executar e salvar vários arquivos e reproduzir conteúdo simultaneamente. Você também pode expandir seu armazenamento com um HDD/SSD SATA de 2,5″ ou SSD M.2 NVME.

Este mini PC suporta monitores duplos ou triplos através de duas portas HDMI e uma porta VGA. Os gráficos 4K HD fornecem uma experiência de visualização de primeira classe com qualidade de imagem realista que pode ser usada como um centro de mídia para transmissão de TV. Mini PC suporta conexão Wi-Fi de banda dupla 2,4 e 5 GHz, mas existe a possibilidade de conectá-lo à rede fixa através da rede apropriada Porta Gigabit Ethernet.

Este é realmente um ótimo produto A um preço de 169 euros É totalmente gratuito. Aconselhamo-lo a ir imediatamente à Amazon, pois a oferta dupla pode terminar e não se esqueça de escolher o cupão adequado de 70 € antes de proceder à compra. Entregas rápidas e gratuitas em toda a Itália com Amazon Prime.

