Android, pegue essas 5 atualizações agora Não consigo imaginar o que está acontecendo com o telefone: é novo de novo

Realmente boas e excelentes notícias para todos os usuários do Android que poderão se beneficiar de cinco novas atualizações do sistema operacional.

Muitas vezes nos pegamos falando sobre isso Possíveis bugs e vulnerabilidades do sistema operacional do Google. Claro, há muitas críticas sobre isso. No entanto, na maioria das vezes, acontece que as atualizações que o eliminam ou as que trazem heresia não levado em consideração. É um pouco semelhante ao que acontece na vida cotidiana.

Estamos todos prontos para apontar o dedo para alguém erro Ou que você se envolve em comportamentos PrejudicialJá quando há foco em comportamentos ou eventos positivos, ela vira a cara para o outro lado. É quando você se autopercebe demais para não tê-lo tratamento dos outros quem quer que sejam. Da mesma forma no presente caso.

você é bem-vindo em atualizações Desde que não afete o nosso país segurança Somos nós Privacidade. Em suma, e o mais importante, são bem-vindos desde que não criem problemas de qualquer natureza. Sim eles instalamVocê pode usar as novas funções ou as fixas Insetos E você não pensa mais em nada.

um pouco como o passado atualizações Que muitos não levam em conta, mas convidamos você a para instalar. Estes, aliás, poderão garantir que o seu smartphone Android volte a ficar novo. Estou bem cinco Vamos vê-los juntos neste artigo. Faça anotações e corra para instalá-los.

Google é sério: novas atualizações para seus dispositivos Android.

conteúdo do arquivo atualizações em questão visa melhora lá Fácil de usar e a frutas Para todos dispositivo em que está instalado. Uma das primeiras coisas que chama a atenção é o fato de os aparelhos conseguirem entender quais apps são mais usados ​​pelos usuários. Este último, então, poderá criar e adicionar atalhos para compartilhar.

A terceira atualização é para aqueles que se amam Privacidade. na verdade, Google Tome medidas para garantir que apenas aplicativos sejam baixados dele loja de jogos As informações e dados recebidos nos dispositivos podem ser acessados. A penúltima atualização esperada está relacionada aos gráficos. Os desenvolvedores poderão inserir Melhorias gráficas aplicativos sem afetá-lo Velocidade de dispositivos.

Finalmente, aqui está um arquivo Quinto E a última atualização. Os usuários poderão Alterar o idioma aplicações de acordo com as suas necessidades. Uma vantagem para quem estuda um idioma diferente do italiano ou é apenas bilíngue. O que queremos dizer é que essas atualizações estão relacionadas à versão beta para Androide 14 E inicialmente estará disponível apenas para i pixel do google Começando com os modelos 4A.