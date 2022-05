Luna Rossa 2022, eclipse total hoje à noite: os horários e onde vê-lo

O evento começará na noite entre 15 e 16 de maio às 3h32, enquanto o estágio do eclipse parcial começará às 4h20. A fase de pico do eclipse lunar total será registrada entre 5h30 e 6h50 da manhã. O fenômeno também será visível da Itália, mas na fase de pico, o satélite já estará sintonizado. As imagens ao vivo serão transmitidas pelo Projeto Telescópio Virtual

O evento será transmitido ao vivo de Projeto Telescópio Virtual, com imagens de Roma e das Américas, a partir das 03h32, horário italiano, momento em que a Lua começará a entrar no cone semi-cônico criado pela Terra que passa em frente ao Sol. eclipse parcial. Quando a lua estiver totalmente dentro do cone de sombra, a fase total começará, às 05:29, horário italiano, que atingirá seu máximo às 06:11. No entanto, no dia 16 de maio, o satélite iniciará às 05h51, cerca de 20 minutos após o início da fase total e 20 minutos antes do seu pico, que se estenderá até cerca das 06h50, portanto será possível acompanhar um pouco menos cerca de metade. . para todo o fenômeno. A fase de eclipse parcial terminará às 7h50, enquanto a fase de eclipse total terminará às 8h50.