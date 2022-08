Dakota Cook Acima e Abaixo.. Veja o Rosto dela – Libero Quotidiano

ele é chamado Cozinheiro Dakota Ele é a nova estrela do TikTok. O americano de trinta anos tornou-se um verdadeiro influenciador. A garota declara que não é bi, tanto que resolveu deixar uma longa barba. Só assim – diz – se sente “mais atraente do que nunca”. Dakota começou a ver pelos no rosto desde os 13 anos, a ponto de ter que raspar todos os dias. Preocupada, Dakota contratou médicos que a diagnosticaram com problemas hormonais: as glândulas supra-renais produzem Níveis excessivos de testosterona.

“Quando cheguei à puberdade, aos 13 anos, comecei a ver penugem de pêssego No rosto que depois ficou mais longo e mais escuro – diz Dakota Al Correio diário -. Um amigo da família me apontou isso, então meu padrasto me levou ao médico para exames e depois me levou ao cabeleireiro onde fiz minha primeira depilação. “Então o pesadelo: por dez anos ela tinha trinta anos” Afundei em um turbilhão de vergonha enquanto tentava esconder meu rosto em fotos e cera toda semana. Chegou a um ponto, quando comecei um dos meus primeiros trabalhos, eu fazia a barba duas vezes por dia, uma de manhã e depois durante o intervalo porque o cabelo era tão visível e eu estava trabalhando no departamento de maquiagem onde era não é bom ser. Nada além de uma mulher estereotipada.”

Daí o desenvolvimento: “Eu estava em uma festa com minha amiga, Sunshine, 35, e ela estava me contando todas essas histórias maravilhosas sobre como era trabalhar no circo, e eu adorei a ideia de tudo isso. Ser capaz de deixar a barba crescer Ele se juntou a você e ela disse: Por que não? No começo eu tinha muita ansiedade com a aparência das pessoas, mas cheguei a um ponto em que decidi não me preocupar mais com isso. “Daquele dia em diante, Dakota sempre foi normal nas mídias sociais também.