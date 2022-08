Todos os jogos anunciados, qual seu jogo favorito? – Multiplayer.it

o THQ Nordic Digital Expo 2022 Acabou agora e viemos ver muito Brinquedos. Agora, podemos ver rapidamente quais jogos foram apresentados durante a noite. Quais são seus favoritos?

O evento realizou, em primeiro lugar, uma série de surpresas interessantes. Aliás, tivemos a oportunidade de assistir ao trailer de Alone in the Dark, um novo jogo que lembra a trilogia que nasceu nos anos 90. Jogo de terror e edifícios ainda serão interessantes.

Em seguida, passamos para o trailer de Tempest Rising, um jogo de estratégia em tempo real ambientado em uma versão alternativa de nossa era.

Depois veio o Space for Sale, um pequeno jogo de exploração e sobrevivência no qual interpretamos um astronauta que precisa construir uma casa em um novo planeta.

O papel então mudou para o trailer de Wreckreation, um jogo de direção robótica com foco pesado na criação de conteúdo para compartilhar com outros jogadores online.

No entanto, o evento também deu espaço para uma série de jogos já conhecidos, para os quais tivemos a oportunidade de assistir a novos trailers. Por exemplo, Gothic deve ser um dos mais esperados pelo público, uma reformulação do RPG, que está chegando para PC, PS5 e Xbox Series X | S.



Caso prefira a estratégia, destacamos que foi lançado um novo trailer de Jagged Alliance 3, que será lançado exclusivamente no PC.

Em seguida, passamos para outro retorno do passado: Outcast 2 A New Beginning, do qual vimos um novo trailer. A aventura nos levará 20 anos no futuro em comparação com o jogo original e nos levará de volta a Adelpha.

Os fãs de anime ficarão encantados ao ver um novo trailer de Bob Esponja Calça Quadrada The Cosmic Shake, um jogo de plataforma para PC e console que nos levará a uma jornada para diferentes mundos coloridos como Bob Esponja e seus amigos.

Então veio o AEW Fight Forever, um jogo de luta muito arcade que incluirá muitos modos, armas e lutadores para controlar.

Depois de mudar completamente o gênero, vimos o trailer de Knights of Honor II Sovereign, outro jogo de estratégia com atmosfera medieval que nos levará à Europa ou ao norte da África. Está chegando ao PC.

Também vimos a destruição de toda a humanidade! 2 rebopid, que está próximo de ser liberado. O jogo de ação nos levará de volta para onde Crypto está e nos levará de volta aos anos 60 em toda a sua glória psicodélica.

Em seguida, vimos o Stuntfest World Tour, um jogo de direção cheio de adrenalina que permitirá que 18 jogadores participem de várias competições baseadas em destruição e acrobacias.



Poucos dias antes de seu lançamento, a THQ pensou em mostrar um novo trailer de Way of the Hunter, o próximo jogo de caça em 16 de agosto de 2022. Poderemos caçar dezenas de espécies de animais realistas com ciclo dia-noite e clima realista condições.

Por fim, analisamos O Valente, filme de estratégia dedicado à história de Teodorico de Achenburgo, um ex-cavaleiro cruzado. É uma equipe RTS, com muitas possibilidades de customização.

Mas houve outro anúncio surpresa no último segundo: um jogo em desenvolvimento em South Park! Em suma, foi um evento divertido, embora muitos já fossem conhecidos. Então conta pra gente com quais você se importa mais? Vamos falar sobre.