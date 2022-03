George RR Martin comentou sobre um boato de que quer esconder suas iniciais no jogo – Nerd4.life

escritor George RR Martin Fale sobre os rumores que eles querem com suas iniciais escondido em anel antigoApontando como é estúpido e sem sentido. Afinal, por que ele faria uma coisa dessas?

Martin falou sobre isso em seu último post no blog, que na verdade é dedicado a manter os leitores atualizados sobre seus outros projetos. Aparentemente, alguém o atormentou com essa história e assim decidiu acabar com a especulação.

Vamos ler:Ah, para colocar as coisas em perspectiva, há uma história estranha circulando online sobre como eu “escondo” minhas iniciais no Elden Ring porque… ah… alguns personagens têm nomes começando com R, G ou M que eu digo a ele” Eh? O que realmente?” Isso é novo. Escrevo e publico histórias desde 1971 e acho que dei nomes de personagens começando com R, G e M imediatamente. Junto com as outras vinte e três letras do alfabeto. É difícil encontrar nomes, especialmente porque há muito em As Crônicas de Gelo e Fogo, e eu gostaria de dar aos membros da mesma família e seus parentes nomes comuns… nome no jogo? Meu nome está no jogo, como um dos autores. Ei, ELDEN RING é emocionante por si só, não há necessidade de inventar coisas.“

Esperemos que este esclarecimento ponha fim a esta história e possamos voltar a jogar com calma. Afinal, há muito para descobrir no Elden Ring.