Novo jogo no Unreal Engine 5 anunciado pela CD Projekt RED, oficial – Nerd4.life

CD do projeto RED Anunciou hoje que um novo jogo da o Mágicoque ainda não é oficialmente chamado de The Witcher 4, mas é reconhecível, já está em desenvolvimento no Unreal Engine 5 Isso marcará o início de uma nova saga.

Assim começou uma nova parceria com a Jogos épicos, tendo em conta que a equipa polaca decidiu transferir o desenvolvimento do novo The Witcher para o Unreal Engine 5, com um projeto que será inteiramente de “próxima geração” e centrado no PC, PS5 e Xbox Series X | S.



The Witcher 4, a primeira imagem teaser para o jogo

Ainda não há informações exatas sobre o jogo, mas o primeiro já foi publicado imagem do teaser O que deve ser The Witcher 4, esperando para saber o título oficial.

Porque este é o início de um arquivo novo épicoTambém podemos esperar mudanças drásticas em termos de localização, história e personagens, mas nesse sentido esperamos mais informações. Esta é uma mudança histórica para CD Projekt RED e The Witcher, considerando que os capítulos anteriores foram desenvolvidos no motor gráfico da equipe, REDengine, enquanto neste caso tudo muda para Unreal Engine 5, para iniciar uma parceria tecnológica. Perfil da Epic Games.

Falando sobre o uso do Unreal Engine 5, Paweł Zawodny, CTO da CD PROJEKT RED disse:

“Um aspecto central de nossa transformação interna ‘RED 2.0’ é um foco maior em tecnologia, e nossa colaboração com a Epic Games é baseada neste princípio. Desde o início, não consideramos a opção mais tradicional de um ‘contrato de licenciamento’; nós e a Epic consideramos uma parceria satisfatória e duradoura. Para a CD PROJEKT RED, é necessário definir a direção técnica do seguinte videogame desde os estágios iniciais: No passado, gastávamos muita energia desenvolvendo e adaptando o REDengine a cada sequela.Esta cooperação é empolgante, pois aumenta a eficiência e torna o planejamento de desenvolvimento mais conveniente, além de nos dar a possibilidade de acesso a ferramentas de tecnologia de ponta. Mal posso esperar para ver os jogos que criaremos com o Unreal Engine 5!”

Tim Sweeney, fundador e CEO da Epic Games, destacou muitos aspectos da parceria:

“A Epic construiu o Unreal Engine 5 para equipes de desenvolvimento para criar mundos abertos e dinâmicos com um nível de detalhes nunca antes. Estamos honrados em trabalhar com a CD PROJEKT RED para ampliar os limites da narrativa interativa e jogar juntos. Isso beneficiará todo o desenvolvedor comunidade nos próximos anos”.

O novo The Witcher marca o início de uma nova saga para a franquia, que até agora ganhou mais de 250 prêmios no jogo para este ano e muitos mais. O teaser do novo videogame mostra um MedalhaAcompanhado pela frase: “Uma nova saga começa.” Além desta confirmação inicial de uma nova saga da franquia The Witcher, nenhum detalhe adicional foi fornecido sobre o tempo de desenvolvimento ou Data de saída. Enquanto isso, também estamos aguardando informações sobre a atualização da próxima geração de The Witcher 3 para PS5 e Xbox Series X | S.