WhatsApp, uma novidade absoluta de som: o que vai mudar em breve

Uma novidade legal chegando na versão web do WhatsApp. Agora haverá uma versão em áudio exclusiva: todos os detalhes.

Vem aí mais uma novidade para o WhatsApp que decidiu atualizar sua versão web com uma função exclusiva. Em breve chegará a todos aqueles que se conectarem a partir do computador. Vamos ver quais são as mudanças.

Nesses meses O WhatsApp Está melhorando gradualmente a qualidade da experiência do usuário para seu aplicativo de mensagens. De fato, chegaram várias atualizações no aplicativo e a mais recente está relacionada à versão web. Na verdade, em breve eles poderão chegar à área de trabalho Pausar e retomar a gravação de mensagens de voz mais tarde. O trabalho já está disponível para todos aqueles que participaram WhatsApp beta através de um dispositivo iOS.

Em vez disso, não há detalhes sobre o lançamento de Android. O portal habitual cuidou de fornecer esses indicadores WABetaInfo, que, como sempre, foi o primeiro a indicar a chegada da função. Assim, para todos os assinantes do programa Beta, eles já terão uma função de visualização. Na verdade, a verdadeira notícia é Acesso à possibilidade de retomar a conversa mais tarde. Em seguida, uma chave será apresentada permitindo que você pause a gravação. Vamos lá ver o último post que chegou no app.

WhatsApp, não apenas áudio pausado: um post vindo do Telegram

Para o WhatsApp, a novidade não é apenas a possibilidade de pausar o som. De fato, o aplicativo decidiu mais uma vez revisar a seção de áudio. No entanto, a avó parece ter sido copiada descaradamente cabo. Então vamos ver como os usuários poderão ver e ouvir as vogais em breve.

Você pode estar interessado >>> Um golpe novo e muito perigoso para clientes Unicredit: como reconhecê-lo e se defender

Quem usa mensagens de voz sabe que essas mensagens só podem ser ouvidas no chat ao qual pertencem, ou pelo menos tudo isso é válido hoje. Na verdade, as coisas vão mudar em breve. Os desenvolvedores de aplicativos agora estão prontos para apontar para um arquivo multitarefa.

Leia também >>> A Ilíada, há uma data oficial: a data de desembarque na linha de terra

Assim, em breve, os usuários poderão Ouça áudios de bate-papo também visualizando o menu de serviço de mensagens, ou se envolver em outra conversa. O Portão pensou em estragar tudo WABetaInfo. Então vamos ver as características da próxima novidade.