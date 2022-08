Motorola Edge 20, ainda com um desconto louco de € 150 na Amazon

Na Amazon, um arquivo está disponível Motorola Edge 20 cinza fosco Continua a manter-se numa gama de preços muito vantajosa para quem o pretende comprar. Este telefone inteligente Android com Especificação de alto nível Na verdade, trata-se de uma proposta de 429,00 euros economizando 26%, Igual a 150 euros. Será o suficiente para você Vá para a página do site de comércio eletrônico popular. O dispositivo está disponível em uma cor elegante Preto E no corte 8/256 GBe pode chegar facilmente em sua casa com entrega gratuita incluída em toda a Itália para os usuários Amazon Prime.

Motorola Edge 20 cinza fosco 26% de desconto

A Motorola sempre foi sinônimo de qualidade No setor de smartphones, isso Motorola Edge 20 É uma confirmação disso. Ele contém um processador avançado Processador Qualcomm Snapdragon 778G E um setor fotográfico de primeira classe graças à poderosa câmera de 108MP com super zoom de 50x, com tecnologia Ultra Pixel e capacidade de fotografar Vídeo 8K. E o grande show? FullHD + OLED HDR10+ de 6,7 Ultra-suave exibe um bilhão de tons de cores com a taxa de atualização mais rápida do smartphone de 144Hz?

lá bateria de 4500mAh Então garante uma excelente duração, mas se você está sempre com pressa e não quer perder muito tempo recarregando, este celular permite que você tenha Nove horas de duração da bateria em apenas 10 minutos com o Carregamento rápido TurboPower a partir de 30 watts. Elegantemente projetado, é um então subordinar O smartphone 5G mais fino de sempreCom apenas 7 mm de espessura, o design do Motorola edge 20 é prático e conveniente Facilmente em seu bolso ou bolsa.

Se considerarmos então que tem uma ligação Rede 5G ultrarrápida que você pode, por exemplo baixar filmes Em segundos, ou um recurso sem fio para conexão instantânea a uma TV ou PC, você saberá que será que pena Não aproveite a oportunidade oferecida pela Amazon para aproveitá-la € 429. Clique neste link Se você não quer perder e travar a compra de um dos melhores smartphones atualmente no mercado, a um custo que não acho que dure muito mais. Envio rápido e gratuito como sempre graças aos serviços prestados pela Prime.

Este artigo contém links de afiliados: As compras ou pedidos feitos através desses links permitirão que nosso site ganhe uma comissão.