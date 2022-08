Death Stranding no PC Game Pass? A foto do perfil social muda novamente e fortalece a ideia – Nerd4.life

vertente da morte chegando Arcade de jogos para PC é uma hipótese que vai se fortalecendo com o passar das horas, dado que, entretanto,Foto de perfil para a conta oficial do Twitter ele é mudou novamenteo que aumenta um pouco a ideia de que está se referindo diretamente ao jogo de Hideo Kojima.

EU ‘A imagem em questão É praticamente o mesmo de antes, ou o que parece ser um trecho do cenário Death Stranding como visto acima, mas agora também há chuva.

Poderia ser, para ficar dentro da teoria, típico “Cronobiologia” E é um elemento definidor no universo Death Stranding, que é, portanto, mais uma evidência para impulsionar a noção de que Hideo Kojima já está chegando ao PC Game Pass.

A pergunta é obviamente estranha, porque Death Stranding foi desenvolvido por Kojima Productions em parceria com a Sonyque também deve controlar a propriedade intelectual.



PC Game Pass, foto de perfil agora também tem cronômetro de chuva?

No entanto, a versão para PC é publicada pela 505 Games, ao contrário das versões de console publicadas diretamente pela Sony, então há algum espaço de manobra para trazer os jogos para o PC Game Pass. Além disso, este não será o primeiro caso de jogos da Sony no serviço, pois sempre há um precedente representado pelo MLB The Show. De qualquer forma, estamos à espera de quaisquer desenvolvimentos nesta matéria.

Artigo original:



PC Game Pass, a nova foto de perfil

Perfil pessoalmente Twitter Policial Arcade de jogos para PC Ele mudou sua foto de perfil, e agora, sob o logotipo, podemos ver uma configuração que lembra muito aquela vertente da morte. É por isso que, segundo os fãs, o jogo da Kojima Productions entrará no serviço.

Além de mudar a imagem, o perfil do Twitter do PC Game Pass postou o seguinte tuitar: “Às vezes gostamos de uma bela imagem de uma paisagem.” No entanto, parece difícil que não haja nada por trás dessa escolha, especialmente porque eles a tornaram mais visível com um tweet dedicado.

Está claro agora que é apenas um especulação Não há informações oficiais sobre a chegada de Death Stranding no PC Game Pass.

Também especificamos que a conta oficial do Xbox Game Pass não alterou a foto do perfil: apenas o PC Game Pass um relata essa alteração. Considerando também que Death Stranding já está disponível em Versão para PCA Microsoft pode adicionar o jogo ao PC Game Pass em breve. Portanto, não devemos tomar essa especulação como um possível teaser para a versão Xbox de Death Stranding.

Por enquanto, só podemos esperar por confirmações ou rejeições. A única coisa certa é a lista de jogos que chegarão no dia 2 do mês e os jogos que serão removidos do Xbox Game Pass no final de agosto de 2022.