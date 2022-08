Apple e iPhone 14 serão revelados em 7 de setembro

A Apple revelará os novos iPhones em 7 de setembro. o iPhone 14 Ele será dividido em modelos básicos, Pro e Pro Max, e deve chegar ao mercado em 16 de setembro. Para um relatório da Bloomberg citando algumas fontes. No dia 7 de setembro, como é habitual nos últimos anos, também será apresentado o novo Apple Watch, muito provavelmente com um modelo específico com corpo reforçado.

Como sempre, outras surpresas não devem ser perdidas, já que setembro é tradicionalmente o evento pré-natal mais importante. Entre as previsões dos analistas, há também novos iPads e novos Macs, mas é claro que o iPhone continua sendo o campeão absoluto. Juntamente com o iOS16, a nova versão do sistema operacional que conterá os recursos necessários para usar as novas tecnologias no iPhone 14, que deve dar um salto à frente principalmente em termos de recursos multimídia, fotos e vídeos em tudo. De acordo com alguns analistas, as novas gerações de iPhone poderão sofrer uma subida de preços, devido às inovações tecnológicas mas também devido ao cenário global.

Nesse sentido, é um momento importante para a gigante de Cupertino do ponto de vista industrial, pois estão em andamento negociações para trazer a produção de alguns aparelhos para o Sudeste Asiático, possivelmente no Vietnã, com o objetivo de diminuir a dependência de fábricas na China. É um cenário especialmente complexo para a presença logística, industrial e econômica da Apple na China, onde a Apple produz (e vende em números significativos) seus dispositivos há anos e onde os recentes desenvolvimentos geopolíticos tornaram o cenário industrial não tão fácil de gerenciar para todas as principais marcas de tecnologia.