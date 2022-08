Resíduos, por que não jogá-los nas crateras do vulcão? resposta inesperada

Despejar lixo na cratera de um vulcão é uma ideia ridícula, mas difundida: vamos ver por que isso não se sustenta.

Despejar lixo no vulcão é uma boa ideia? número! nada É uma pergunta boba, mas muita gente pergunta. Mesmo que a resposta pareça inútil para muitos, vamos tentar entender do ponto de vista científico por que essa solução é inútil e quais são as possíveis consequências.

Vamos ver quais são os principais problemas em Jogando nossos resíduos em vulcõesem um esforço para entender por que essa prática não foi adotada e por que, mesmo no futuro, dificilmente será levada em consideração.

Descarte os resíduos em vulcões, porque isso não pode ser feito

No imaginário coletivo, um vulcão ativo explode lava incandescente. Na verdade, está sempre cheio de lava brilhante que ferve até entrar em erupção. Na verdade, este não é bem o caso, a ponto de vulcões com lava brilhante serem muito poucos no planeta. Este é, de fato, um fenômeno raro e imprevisível. Mas vamos admitir que todos os vulcões têm isso lago de lava brilhanteO que aconteceria se decidíssemos jogar lixo dentro?

O número exato deve ser calculado temperatura de lava. Os resíduos derretem completamente a temperaturas entre 1000 e 1200 graus, que é a temperatura média dos grandes incineradores. Isso significa que a lava, se não atingir essa temperatura, parar a uma temperatura inferior a 1000 graus, não poderá dissolver bem todas as substâncias.

Se a cratera estourar, ela liberará todos esses poluentes inéditos no ar. Isso seria um desastre. Se jogarmos lixo em vulcões, criaremos um Poluição ambiental Nunca visto antes, com mercúrio, chumbo, metais e gases ácidos predominantes. Todos os carcinógenos que as modernas usinas de transformação de resíduos em energia podem filtrar, algo que os vulcões não podem fazer.

Em suma, a ideia de despejar resíduos dentro de vulcões ativos é surreal, Não é realisticamente possívelE mesmo que fosse esse o caso, isso acarretaria vários problemas e consequências terríveis para o meio ambiente e para nós mesmos. Aqui, francamente, está uma das muitas propostas ridículas que circulam na rede.