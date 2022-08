Tokyo Game Show VR 2022 anunciado com Kojima Productions, Capcom, Square Enix e muito mais – Nerd4.life

A Tokyo Game Show anunciou um novo evento de realidade virtual: o Tokyo Game Show VR 2022 que sempre vai acontecer entre De 15 a 18 de setembro. No momento, muitos detalhes ainda estão deliberadamente obscurecidos, mas já sabemos que eles estarão envolvidos Kojima Productionse Capcom, Square Enix, Sega, Bandai Namco e outros grandes nomes da indústria de jogos japonesa.

O site oficial do TGS VR 2022 dá uma descrição enigmática, que acreditamos ser um evento completamente diferente do habitual:

“A sede da TGS VR em 2022 é Makuhari Messe. Mas no dia da inauguração haverá uma sala vazia e um grande buraco no chão. Por que não há nada na sala? O que há sob esse buraco profundo? Descubra o futuro em ‘GAME PARAR'”

O comunicado de imprensa oficial da Japan Computer Service Providers Association dá mais detalhes, mas sem desfazer muitos botões, afirmando que a criação do evento será um “Cela de prisão” em que você vive “aventuras emocionantes”, com o objetivo de “apresentar uma experiência que só é possível em um mundo virtual, onde o próprio show pode ser apreciado da mesma forma que um jogo”, com o tema “mergulhar no desconhecido e partir em uma aventura”.

Conforme mencionado na abertura do evento, muitos nomes proeminentes da indústria japonesa de videogames estarão participando, e aqui está a lista de participantes:

Capcom

Koei Tecmo ألعاب Games

Kojima Productions

Konami

Square Enix

viu

pelo menos

Bandai Namco

ImaCreate

Cobertura

CharacterBank

Gojinka

pólo para ganhar

Mitani

A visual novel significa Dyschronia: Chronos Alternate, Magic: The Gathering e uma dedicada ao Departamento do Meio Ambiente também estão confirmadas.

Em suma, no papel o TGS VR 2022 parece ser uma data muito interessante. É claro que os editores do Multiplayer.it acompanharão o evento com atenção, prontos para relatar em nossas páginas as notícias mais interessantes do evento com notícias e artigos aprofundados.

Continuando no tópico da Tokyo Game Show 2022, a Capcom confirmou que participará de dois eventos programados, um dedicado a Street Fighter 6.