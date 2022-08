Duas configurações no lançamento e reveladas em setembro, para Jeff Grubb – Nerd4.life

De acordo com o último boato compartilhado pelo Jeff Group, Assassin’s Creed Infinito durante o lançamento 2 configurações diferentesUm deles será o Japão. O jornalista e especialista em videogames também está antecipando uma apresentação com grande alarde da Ubisoft a Setembro.

Como sabemos, a Ubisoft decidiu limitar os gastos e concentrar suas forças e recursos em Assassin’s Creed, uma marca capaz de oferecer maior segurança. Um dos projetos em que está sendo trabalhado atualmente é Assassin’s Creed Infinity, sobre o qual muito se tem falado. Plataforma de atendimento ao vivo, desenvolvido pela Ubisoft Montreal e Ubisoft Quebec, que se expandirá ao longo dos anos com novos conteúdos. De acordo com rumores, o jogo contará com várias configurações, para que os jogadores visitem locais diferentes e períodos de tempo diferentes.

De acordo com as últimas informações compartilhadas por Grubb, no lançamento, Assassin’s Creed Infinity incluirá duas configurações diferentes, repetindo que uma será Japãoum detalhe, entre outras coisas, recentemente “confirmado” por Tom Henderson.

Grubb está esperando a primeira apresentação oficial do jogo, com detalhes sobre pelo menos uma das duas configurações, no próximo mês. O palco perfeito para o anúncio é, sem dúvida, o Ubisoft Forward agendado para 10 de setembro, dia em que, entre outras coisas, terminarão as comemorações do 15º aniversário de Assassin’s Creed.

No entanto, Infinity provavelmente não será o próximo jogo da série. Na verdade, estamos conversando há algum tempo Fenda de Assassin’s Creed Que de acordo com a Bloomberg foi adiado para a primavera, para ser exato entre maio e junho.