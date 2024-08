Lamborghini Temerario: um carro híbrido V8 recorde

Desempenho gritante – O segundo plugin da história Lamborghini Já se tornou uma realidade: mas Revuelto chega irresponsávelo supercarro que assume a herança do Huracan. Em vez do “antigo” V10, aqui está um novo motor híbrido que combina um inédito V8 biturbo de 4 litros com três motores elétricos, para um poder total 920 cv Para um desempenho fenomenal: acelera de 0 a 100 km/h em 2,7 segundos e a velocidade máxima declarada é superior a 340 km/h. O motor de oito cilindros do Sant’Agata Bolognese foi concebido a partir de uma folha de papel em branco e é capaz de atingir 10.000 rodadaseconomizando sozinho 800 cv e 730 Nm. O primeiro a Três propulsores elétricos O fluxo axial (todos com 150 cv) é colocado entre o motor V8 e a caixa de dupla embreagem de 8 velocidades e fornece 300 Nm de torque para dar partida no motor de combustão e garantir torque instantâneo mesmo em baixas velocidades. Os outros dois ficam no eixo dianteiro, fornecendo até 2.150 Nm de torque e com garantia Tração nas quatro rodas Conforme necessário ou poder fazer o supercarro viajar em modo totalmente elétrico quando o modo de condução específico for selecionado (são 13 no total). Alimentar a propulsão elétrica é um pacote Baterias de 3,8 kWhRecarregável através da rede elétrica ou com entrada de frenagem regenerativa ou motor de combustão.

Tema hexágono – Tudo é coberto pela carroceria que abre uma Um novo ciclo estilístico Quanto à marca, porém, é inconfundivelmente Lamborghini. A silhueta é típica dos carros de luxo de Bolonha, com linhas limpas e simples, saliências curtas, grandes entradas de ar e um nariz agressivo em forma de tubarão. No entanto, a evolução do estilo deu origem à nova luz hexagonal, tema relembrado pelo design do carro, pelas lanternas traseiras e pelo grande escapamento. Quadris musculosos e ombros largos enfatizam o caráter atlético do corpo Lamborghini Temerárioenquanto as enormes entradas de ar integradas nas portas permitem arrefecer o motor V8 da melhor forma possível. O coração pulsante do supercarro, o motor V8 biturbo, também se torna um elemento estético, emoldurado por um capô em forma de favo de mel.

Penetra no ar – Estabilidade a alta velocidade, melhor refrigeração e máxima eficácia de travagem: estes são os três principais objectivos do estudo aerodinâmico que orientou o design do automóvel. Lamborghini Temerário. Cada elemento é projetado para um desempenho aerodinâmico ideal. Começando pela frente, os defletores são integrados às luzes diurnas hexagonais que canalizam o fluxo de ar do para-choque para a parte superior dos radiadores laterais. Até os espelhos retrovisores funcionam em harmonia comNa frente do carroDirecionando o ar para os radiadores laterais e melhorando o resfriamento do componente mecânico. O duto central no teto envia o ar para a asa traseira integrada na carroceria do carro. Na parte inferior, a parte inferior da carroceria é equipada com geradores de vórtices, três pares de aletas dispostas como galhos de árvores que aumentam a carga aerodinâmica traseira e auxiliam o difusor.

Analógico e digital – Novo Estrutura Quadro espacial em Alumínio Otimiza o espaço no habitáculo, o que reflete o design exterior e pretende encontrar um equilíbrio entre uma experiência mais digital e uma experiência mais analógica. Carbono e extratos preciosos combinam-se com microfibra de toque suave e resistente à abrasão, feita em parte de poliéster reciclado. O clássico botão liga / desliga não poderia ser mais protegido por uma alavanca vermelha em forma de jato que está faltando. O volante é novo e pode ser personalizado com elementos de carbono: com ele você pode acessar a maioria das funções de bordo sem levantar as mãos. Mesmo dentro Lamborghini Temerário São encontrados elementos hexagonais, como as saídas de ar integradas ao painel, mas também no design dos displays: os do centro, verticais, têm 8,4 polegadas, enquanto o piloto recebe um display de 12,3 polegadas para os instrumentos do painel. O passageiro também conta com uma tela dedicada de 9,1 polegadas: aqui ele pode visualizar informações relacionadas à direção ou ao sistema multimídia. o’Aumento de espaço Para os passageiros, isto também se reflete no aumento dos compartimentos de bagagem, tanto no capô dianteiro como atrás dos bancos, onde podem ser colocados dois carrinhos de bebê em cada um.

Normal ou leve – As duas cores de lançamento dedicadas, Blu Marinus e Verde Mercurius, serão acompanhadas por mais 400 cores de carroceria disponíveis, bem como pinturas especiais, oferecendo aos clientes possibilidades de personalização quase infinitas. Design de três rodas, 20 polegadas na dianteira e 21 polegadas na traseira, disponível em liga leve, forjada e carbono. Como opção, você pode escolher diferentes elementos de carbono e, se isso não bastasse, também existem Buquê de Allegrettapensado para clientes mais interessados ​​na pista: retira 25 kg do peso do carro graças a inúmeras peças de carbono e o torna mais aerodinamicamente eficiente (+67 em relação ao Temerario padrão).