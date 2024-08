Você possui sapatos Lidl? Os lendários tênis agora valem uma fortuna: uma corrida louca para consegui-los

Você também comprou sapatos Lidl no passado? Agora valem uma fortuna e revendê-los é uma pechincha!

Lidl É uma conhecida empresa supermercadista também presente no nosso país que todos os dias tem milhares e milhares de clientes. Ele gosta de propor casamento de vez em quando Das linhas de roupas/acessórios da marca Lidl O que geralmente acaba esgotando em um piscar de olhos. Se você se lembra também Sapatos diferenciados E no passado você os comprou na hora certa, há uma coisa que você deve estar ciente.

Este complemento está disponível no momento Revenda-os a preços incríveis E esses tênis agora valem realmente uma fortuna.

Muitas pessoas os possuem e provavelmente nunca os usaram. Se você também é uma dessas pessoas, Não espere mais um segundo A venda de calçados mais popular de todos os tempos do Lidl. Os colecionadores estão correndo como loucos para obtê-los e você nem imagina A quantia que eles estão dispostos a gastar. Se comprá-lo em uma loja anteriormente era uma oportunidade, Eles agora valem o mesmo que o modelo de luxo Como Gucci, Yves Saint Laurent ou Dior.

Mas aqui estão os detalhes Um modelo que é tentador Para muitos colecionadores de todo o mundo.

Qual modelo de tênis vale agora uma fortuna?

O que se tornou um modelo icônico dos calçados Lidl é certamente aquele que tem como protagonistas as cores do supermercado: Azul, amarelo e vermelho. Todo o tênis lembra o logotipo da empresa, e as icônicas letras Lidl aparecem bem no centro dos cadarços. Sola branca É perfeito para ficar confortável durante longas caminhadas ou horas de trabalho. Já estive pensando neste suplemento Em 2022 Para todas as pessoas que procuravam um calçado confortável e prático. Devido ao seu aspecto bastante interessante, este tênis já se tornou um ícone da empresa há muito tempo.

mas Quanto vale agora? Este produto foi vendido no supermercado há alguns anos? Vamos descobrir imediatamente.

Por quanto eles estão vendendo agora?

Atualmente você pode encontrar este modelo de sapatos Lidl No eBay Em personalidades verdadeiramente estelares. Ao escrever “Lidl Shoes Limited Edition Never Used” você pode ver como alguém decidiu vendê-lo Por um valor até 800 euros. Outros usuários também estão adicionando as populares meias Lidl da mesma edição limitada, Chegaram mesmo a pedir 1000 euros. Resumindo, possuir este produto sem usá-lo e com a caixa pode ser uma fortuna.

Então, o que você está esperando para vender sapatos Lidl também no Ebay? Você certamente encontrará compradores interessados!