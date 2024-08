Neo Berlin 2087 se apresenta com um trailer realmente impressionante para Gamescom

O que é certo é que as sequências de intervalo do Neo Berlin 2087 Eles são tão bem feitos que nem parecem reais ; Ou melhor, não parecem ter sido criados por desenvolvedores humanos, mas sim por algumas ferramentas de IA. Será realmente assim?

Uma história de amor torturada?

Há algum tempo dedicamos uma análise especial ao Cyberpunk Berlin de Shadow of Conspiracy: Section 2, mas Na época o projeto não se parecia em nada com o que você vê no trailer abaixoonde cinemáticas de alto impacto se alternam com sequências de ação que trazem a experiência de volta à realidade.

A história de Nova Berlim 2087 O brilhante detetive Nolan é encarregado de encontrar e proteger a filha do chefe de polícia, Natalie, que parece ser a única que pode desvendar o mistério que cerca a morte de seu pai.

No entanto, nas ruas da Berlim futurista, o protagonista enfrenta muitos obstáculos que lançam luz sobre algumas conspirações em curso para impedir que a verdade seja revelada, e assim ele se vê lutando contra agentes misteriosos enviados para detê-los.