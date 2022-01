Crusader Kings 3, Experimente – Nerd4.life

Vamos tentar começar esclarecendo alguns pontos que interessam a todos: Crusader Kings III no console é quase idêntico à versão para PC: os mesmos conteúdos, as mesmas funções, os mesmos gráficos. A estreia nem conterá a próxima expansão da corte real, que começará a funcionar imediatamente após a conclusão deste porto. No entanto, o objetivo é disponibilizar conteúdo adicional futuro em ambas as versões ao mesmo tempo.

Quais são as mudanças?



Crusader Kings III: A nova Roda de Trabalho acaba sendo muito conveniente imediatamente

A interface gráfica, que foi radicalmente redesenhada nesta nova versão para uso via joypad, muda. A Paradox decidiu fazer as coisas certas, como já fez com Stellaris: Console Edition, mas neste caso havia dificuldades adicionais óbvias, melhor tentar mudar todos os recursos que tornam o Crusader Kings 3 divertido de jogar, em vez de um tijolo incontrolável. O mouse permite que você pegue janelas, que geralmente são muitas e todas abertas ao mesmo tempo, e as mova livremente, e também permite acessar descrições básicas para aprender as regras complexas da simulação.

Para replicar esse experimento, a Paradox contou com especialistas da Lab42, que entre outras coisas já eram responsáveis ​​por muitas portas de pesagem, como as portas Yakuza no PC em nome da Sega, e a empresa não estava satisfeita com a simulação do ponteiro do mouse. Braços de travesseiro, como às vezes é o caso desses desvios, mas chegou ao ponto Redesenho de gráficos de interface do usuário.

No Crusader Kings 3 para consoles, tudo é muito mais claro e legível, em parte porque terá que correr principalmente pela TV e não mais alguns centímetros da tela e, claro, para dar espaço para as novas funções incluídas especificamente para tornar tudo controlável com o travesseiro. Pela mesma razão, foram implementados vários novos atalhos que podem ser acessados ​​através dos gatilhos e do backbone, que permitem abrir, fechar e navegar de forma independente nas janelas que abriremos à direita e à esquerda da tela, com a possibilidade em tempos de ter outro centro para cobrir o mapa. Os eventos que são deslizados para a direita na versão para PC, aparecerão no console na parte central na parte inferior da tela, são maiores e, ao interagir com eles, acessam imediatamente as opções relevantes do jogo. Há também uma roda de funções que abre menus conforme nas ações você escolhe a arma no inventário.