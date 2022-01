Digital Foundry para o jogo de 1999 no ponto de vista gráfico – Multiplayer.it

John Linneman di Fundição Digital ha paragonato Pokémon Legado: Arceus a dei giochi de 1999 dal punto di vista della gráfico e, em alcuni casi, o novo título de Game Freak sembra uscirne addirittura com le ossa rotte, quanto meno nel colpo d’occhio.

Linneman tem parlato de Leggende Pokémon: Arceus respondendo a Chris Sculllion de VGC, ele define um dos melhores jogos de Pokémon dos últimos anos. Il suo intervento è stato eloquente:

“Il gioco sembra eccellente da tutti i punti di vista, ma ragazzi… devono davvero mettersi a lavorare sulle loro ambientazioni. Gráfica de 2022 contro Gráfica de 1999…“

Anche il suo secondo intervento è dello stesso tipo: “Di nuovo 2022 contro 1999… ragazzi. Observe que o problema não é o hardware do Switch, ma de progettazione.“

In effetti in gambi i casi Leggende Pokémon: Arceus appare molto più spoglio e meno curato non solo dal punto di vista tecnico, ma anche da quelo artistico.

Ao responder a Linneman, outros usuários também são incluídos no pubblicare confrontando com títulos da passagem, que mostram todos os limites gráficos de Leggende Pokémon: Arceus. Vediamon un paio:

Per il resto, se volete maggiori informações sul gioco, leggete la nostra recensione de Leggende Pokémon: Arceus.