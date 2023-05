Google Weather para Android tem novo visual: nova estrutura e novo design

Depois de atualizar para o Weather na Web, o Uma seção do aplicativo do Google Android dedicada ao clima do Android ganha um novo design. A seção de previsão do tempo do aplicativo do Google baseia-se fortemente na filosofia Material You, renova-a e também ganha intuição. Em suma, mais do que um simples restyling de Mountain View que chega gradualmente a todos os usuários que usam o aplicativo do Google para verificar a previsão do tempo.

Atualmente, muitos ainda estão assistindo o Tela com três abas “antigas”: hoje é o padrão, com os botões esquerdos deslizados para o primeiro amanhã então, para 10 dias, cada um com um bom nível de detalhe nas previsões horárias e qualquer precipitação e vento. Após a atualização, no entanto, o chassi fornece uma única alimentação.

Então, através das três guias, imediatamente a temperatura e os primeiros detalhes do clima atual, abaixo da ilustração clássica que é muito menos abrangente do que no passado para abrir espaço para a previsão horária rolar para a esquerda para avançar ao longo do dia e abaixo do resumo dos próximos 10 dias. Em suma, a Google optou por reduzir o “Empathy”, com o tempo reproduzido em animações de dimensões muito mais reduzidas, de forma a ter uma maior quantidade de informação imediatamente disponível.