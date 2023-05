PlayStation show, data potencial revelada através de vazamento

O jornalista Jeff Grubb revelou o que deveria ser data que falou muito sobre ele Show de Playstation: 25 de maio de 2023. Esta é a oportunidade que muitos fãs do PlayStation esperavam para saber sobre as novidades que chegarão ao PS5 nos próximos meses e anos.

Grubb revelou a data atualizando sua lista de eventos de verão, como você pode ver no tweet abaixo.

Claro que não é possível comprovar o que será anunciado durante o evento, desde que se confirme. Quase com certeza será o aguardado Marvel’s Spider-Man 2, que deve chegar antes do final de 2023 (estamos falando de setembro). Além disso, pode haver espaço para anúncios surpresa como o de um remake de Metal Gear Solid 3, mas também o jogo de serviço ao vivo da Naughty Dog ambientado no mundo de The Last of Us.

Outra possibilidade é que seja mostrado o PS5 com disco removível, mas também o console portátil com a tela de transmissão do jogo de que se tem falado nos últimos meses. Resumindo, há muita carne flamejante, até porque a Sony em particular tem anunciado muito pouco no momento.

Obviamente, convidamos você a não definir a data com certeza, na ausência de anúncios da Sony. O próprio Grubb fala sobre a possibilidade de sua transferência.