Ao contrário do Intel i9, este novo processador destruiu todos os recordes de energia

O processador mais poderoso do mundo é Intel i9? A julgar por este teste, não mais. Outro acaba de assumir a coroa e o trono

Se alguém perguntar qual é o processador mais poderoso do momento, é A resposta fácil tem que ser Intel i9Mas de acordo com alguns testes que acabaram de ser feitos, há outro pronto para arrebatar a coroa e colocá-la em alguém que sabe o que está fazendo. A batalha para ver quem consegue libertar o maior poder continua inabalável. Do Twitter, e através de alguns testes de terceiros, parece que há de fato um novo teste O superprocessador vem com pontuação de mais de 200 mil pontos E consumo de energia semelhante ao de uma luz de árvore de Natal.

A combinação não é apenas um truque, deve tornar-se uma necessidade. Porque se é verdade que, por um lado, a tecnologia pode impulsionar-nos para desempenhos que eram inimagináveis ​​há apenas dois anos, também é verdade que esses desempenhos devem ser combinados com a atenção à utilização dos recursos energéticos. Parece que o novo rei dos processadores também está na cor verde: Aqui está o que o AMD Threadripper Pro pode fazer.

O governante dos processadores não é o Intel i9, mas este produto AMD

Quando você chama seu novo assistente Estripador de fios Você certamente tem uma grande ambição. Se essas ambições se transformarem em uma série de postagens em seu perfil oficial do X nas quais você mostra, da forma mais visível, o desempenho deste seu novo produto refrigerado a ar, então você tem planos de superar qualquer concorrente. E talvez seja isso A AMD quer fazer exatamente isso com o novo Ryzen Threadripper Pro 7995WX.

Claro, dentro do pequeno vídeo postado pela conta do Twitter da AMD Ryzen, há quem aponte que sem um case, o resfriamento a ar é mais do que bom, mas ainda é um produto capaz. Alcance overclock acima de 5,2 GHz. Isto é evidenciado por uma nova rodada de testes realizados pelo Cinebench que também nos permite dar uma olhada no que acontece quando o novo Ryzen Threadripper Pro 7995 é combinado não com um simples resfriamento a ar, que ainda consegue obter uma pontuação de 161.259, mas se é combinado com desempenho Muito melhor esfriando líquido Que chega a aproximadamente 168 mil pontos.



Para colocar esta conclusão em perspectiva, é útil analisar o desempenho da empresa Versão de estoque do 7995 Que ultrapassa os 100 mil pontos enquanto a mesma versão stock mas do Intel Core i9 14900 pára no que hoje consideraríamos insignificantes 39882. São números impressionantes que obviamente também são acompanhados por Preço respeitável. Na verdade, estamos falando de um CPU que custa o mesmo que um carro e, portanto, se destina a um uso muito específico que vai além dos jogos, mesmo os mais hardcore.