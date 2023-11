Espelhos, cantos da casa que nunca devem ser colocados: regras do Feng Shui

Palavras de Elena Aresico

Sempre fui apaixonado por escrita, línguas, animais, música, séries de TV e filmes, e divido meu tempo entre esses e outros interesses, tentando fazer da minha paixão uma carreira e um objeto de estudo constante. Trabalhei durante anos como redator e editor de conteúdo da web para alguns jornais online. Laptop e smartphone cercam meu mundo, enquanto escrevo e consumo músicas e séries de TV inglesas entre uma xícara de chá quente e uma fatia de pizza em casa. As cores, as folhas que caem e as gotas de chuva fazem do outono a minha estação preferida, a magia do Natal ainda me faz sentir criança e o mar acalma os meus pensamentos. Vegetariano Eu amo meu cachorro preto, Rocco, infinitamente. O tempo pode passar, mas dentro de mim serei para sempre uma adolescente que vai aos shows de seus cantores favoritos!