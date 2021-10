A Bandai Namco é voltada para um público mais amplo do que o público de Dark Souls – Nerd4.life

Bandai Namco Ele tem grandes ambições com anel elden, tanto que ele deseja expandir e alcançar a base de fãs de títulos de programas Maior audiência Da série Dark Souls.

Isso foi sugerido por Hervey Hurdt, chefe de marketing da Bandai Namco, durante uma entrevista indústria de jogos.

“Com Dark Souls, passamos de um nicho de audiência muito competitivo para algo muito mais amplo. Eu não diria mainstream, mas não estamos muito longe dessa definiçãoHoerdt diz.A ideia com Elden Ring é atingir um público maior. É um jogo muito importante para nós. Também é específico para Do Software. Trabalhamos em estreita colaboração com o Japão. Temos três pessoas trabalhando para franqueados em toda a Europa.”



Elden Ring, Lightless enfrentará muitos perigos, incluindo dragões e vermes vivos

O objetivo da Bandai Namco é expandir a base de fãs de títulos de software e criar um produto divertido que irá satisfazer milhões de jogadores em todo o mundo.

“Da Software e da Bandai Namco, queremos expandir nossa base de fãs, então temos grandes ambições. Mas acho que o que estamos fazendo vai satisfazer muitas pessoas, e isso é o mais importante. Isto é o que queremos. Não somos apenas empresários. Queremos fazer algo divertido e único que irá agradar a milhões de pessoas.“

Elden Ring estará disponível a partir de 21 de janeiro de 2022. Durante a TGS, a From Software confirmou que o jogo está em seus estágios finais de desenvolvimento e que Elden Ring será desafiador, mas não impiedoso.