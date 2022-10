Jogos gratuitos para PS5 e PS4 anunciados pela Sony – Nerd4.life

O anúncio oficial da Sony finalmente chegou jogos grátis por PS5 e PS4 que estará disponível para assinantes de PlayStation Plus em um mês Novembro de 2022. EU:

Nioh 2 – PS5 e PS4

Amigos Celestiais – PlayStation 5 e PlayStation 4

Coleção LEGO Harry Potter – PlayStation 4

Gratuito para download de 1 de Novembro Por usuários com assinatura de qualquer categoria A PS maisPortanto, Essential, Extra ou Premium, os títulos acima substituirão os jogos do PlayStation Plus em outubro de 2022, como Hot Wheel Unleashed, Injustice 2 e Superhot.

Captura de tela de Nioh 2 com 2 personagens

Nioh 2 é a segunda parte de uma série soul-like desenvolvida pela Team Ninja. É um jogo muito amado pela forma como o primeiro episódio foi capturado e expandido, adicionando recursos de forma inteligente, sem distorcer a fórmula original. O jogo oferece um sistema de combate ágil, mas difícil de dominar e uma progressão inspirada nos clássicos da FromSoftware. Em suma, é definitivamente um jogo para experimentar.



Os corpos celestes são baseados na física

Heavenly Bodies é um engenhoso jogo de quebra-cabeça onde você, como astronauta, tem que resolver problemas dentro de alguma estação espacial. O truque que os desenvolvedores usam para torná-lo interessante é construir quebra-cabeças sobre a falta de gravidade, o que força você a arrastar o personagem. Então teremos o controle dos braços do astronauta, com os quais podemos fazê-lo pegar e soltar as coisas. Observe que pode ser jogado sozinho ou em cooperação local (máximo de 2 jogadores).



LEGO Harry Potter Collection permite que você dê vida à história de Rowling

Por fim, LEGO Harry Potter Collection é uma coleção que inclui todos os jogos da série JK Rowling na versão LEGO. Esta é a mistura usual de ação e quebra-cabeças baseados em LEGO, permitindo que você reviva todas as aventuras de Harry Potter.

Deixe-nos saber nos comentários, o que você acha dos jogos PS Plus de novembro de 2022 para PS4 e PS5.