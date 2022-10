iPhone terá USB-C Apple confirma, eles não estão nada satisfeitos com a solução – Nerd4.life

maçã deu primeiro confirmação direto no fato de que iPhone terá USB-C Num futuro próximo, mostrando alguns desapontamento O que a empresa considera ser uma imposição injusta da União Europeia.

Quando perguntado sobre isso pelo The Wall Street Journal, o diretor de marketing da Apple, Greg Joswiak, respondeu: “Obviamente, teremos que respeitar a decisão, Nós não temos escolha“.



iPhone 14, imagem da nossa análise

Também em termos de tempo, Joswiak certamente não escondeu uma certa impaciência com a decisão imposta pela Comissão Europeia, recusando-se a comunicar estritamente quando os iPhones começarem a oferecer USB-C como único conector.

De acordo com as regras impostas na Europa sobre o conector único, todos os smartphones e tablets devem usar USB-C começando comOutono de 2024Portanto, é razoável esperar que até o iPhone se adapte a essa regra a partir desse período, e é totalmente esperado que isso não aconteça antes do prazo, considerando que a Apple não está totalmente entusiasmada com uma solução.

Joswiak reiterou como sua empresa prefere seguir seu próprio caminho e seguir as orientações internas que vêm dos designers, em vez de ter que seguir as regulamentações externas que – segundo ele – também podem ser prejudiciais aos produtos, como aconteceu anteriormente mesmo com o Micro USB.

Além disso, o diretor de marketing da Apple informou que, do ponto de vista da empresa, carregadores com cabos destacáveis ​​resolveram amplamente os problemas de compatibilidade, enquanto a ideia de ter que fazer uma mudança forçada de padrão poderia levar a mais desperdício de material.

Em suma, a Apple claramente não está nada feliz com a imposição, mas na verdade temos a primeira resposta oficial de que o iPhone começará a suportar o conector USB-C, a menos que pretenda remover tudo e confiar apenas no carregamento sem fio, algo que não será descartado completamente.