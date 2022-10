Signalis, revisão – Nerd4.life

Nos últimos anos, a cena dos videogames indie muitas vezes olhou para a história do meio, não apenas por nostalgia, mas também para redescobrir formas de jogabilidade desconectadas do mercado, bem como para se libertar de uma ditadura de produção. A indústria Triple A tornou-se inatingível para equipes menores e sufocada pelo desejo de se expressar por desenvolvedores individuais, por isso não é incomum que haja um retorno mais intuitivo e, em certo sentido, tecnologias humanas e métodos visuais, que podem ser controlada sem a necessidade de investir dezenas de milhões de dólares nela. O estúdio de desenvolvimento do motor rosa experimentou esse processo, como veremos em Revisão do Signalis o terror de sobrevivência que aguarda ansiosamente por Resident Evil e o primeiro PlayStation, mas vai muito além do Project Firestart.

A insatisfação com o presente produz o resultado conhecido, tanto quanto seria de se esperar, que é o resultado de olhar para o passado, de buscar o que é visto como o sentido original das coisas: uma pureza ideal, limpa de história, torna-se o essência do presente. Claro, uma obsessão com o passado pode produzir distorções maciças, às vezes brutais, mas em alguns casos olhar para trás parece ser a única maneira de avançar e alcançar algo desejável que antes se pensava irremediavelmente perdido.

Toque



Elster, a protagonista de Signalis

Elster um herói De Signalis, é Replika, um robô humanóide que, despertado do frio em uma nave flutuante, decide se infiltrar em uma gigantesca estrutura governamental construída em um planeta muito frio e distante, em busca de seu parceiro e do significado de seus sonhos. Algo terrível aconteceu nos dias anteriores à sua chegada e os robôs que deveriam proteger os civis os estão oprimindo. O local parece estar em ruínas, embora não tenha sido completamente abandonado. Há sobreviventes, muito poucos na verdade, mas todos estão procurando uma maneira de escapar. Mas nosso objetivo é outro: ir onde o mal nasceu, em uma aventura de terror cuja história e estilo lembram o poder de Stanley Kubrick, Hideaki Anno e David Lynch, as principais fontes de inspiração para os desenvolvedores (foram eles que os revelou, então não tivemos que trabalhar duro para localizá-los).



Os quebra-cabeças Signalis são, em média, mais desafiadores do que os do terror de sobrevivência moderno

A base consiste em vários ambientes distintos: salas e corredores que devem ser explorados em busca de objetos-chave, armas, munições e itens de cura. Aqui e ali também há documentos que ajudam a compreender o contexto de onde surge a aventura e que nos fazem compreender o papel do regime totalitário de Eusan, uma ditadura galáctica que mantém todo o sistema solar em xeque. A obra é emoldurada por cima, com os cômodos separados por portas mecânicas. o níveis Da base estão labirintos a serem explorados de cima a baixo e nos quais os quebra-cabeças clássicos devem ser resolvidos, que exigem uma combinação de objetos ou leitura cuidadosa de documentos em busca de pistas. Por exemplo, em um dos andares de base, teremos que encontrar cinco chaves de acesso espalhadas pelo nível, verificar tubos, trabalhar com máquinas estranhas e assim por diante. Como você entende, em termos de elementos de aventura, estamos mais do lado de Resident Evil, ou Silent Hill, do que do terror de sobrevivência moderno, onde você avança no piloto automático.



Lutar não é o foco de Signalis, mesmo que ele esteja lá

Raramente nos primeiros níveis, ao descer às profundezas da base, você também encontra alguns criaturas hostis, de andróides insanos a bestas com sinais fortes de Lovecraft. A Signalis fornece várias ferramentas para combatê-los, de pistolas a espingardas, com a ideia clássica de limitar o número de munição disponível, a ponto de não ser possível o abate indiscriminado de todas as criaturas. Na verdade, como veremos, muitas vezes é melhor evitar o combate, usando o sistema furtivo simples embutido no jogo ou fugindo dos inimigos. O combate em si é a ação de manter pressionada a tecla para apontar a arma e atirar quando a mira aparecer no inimigo. Nada muito complicado, para ser honesto, mas Signalis claramente não pretende ser um atirador e tenta de todas as maneiras se concentrar na exploração e na atmosfera.



Alguns momentos do Signalis são particularmente emocionantes

Para isso, também foram introduzidas no jogo sequências curtas em primeira pessoa, geralmente vinculadas a determinados ambientes, ou sequências de quebra, onde você não luta, mas precisa resolver quebra-cabeças, como encontrar uma frequência específica em um rádio. Do Elster, ou interagindo com o painel aparentemente não funcional. Em princípio, a jogabilidade do Signalis funciona e também está envolvida, especialmente se você aprecia um certo tipo de horror de sobrevivência. A história que é contada é menos previsível do que parece inicialmente e é contada criteriosamente através das pequenas sequências ilustradas e documentos mencionados acima. Infelizmente, algumas das escolhas feitas pelos desenvolvedores prejudicam um pouco a experiência, criando situações contraditórias.