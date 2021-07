O PS5 pode recarregar o Nintendo Switch, mas é melhor não fazer isso – Nerd4.life

do utilizador reddit, como adhaas85, uma descoberta interessante com o resto da comunidade r / PS5: é possível Recarregando Nintendo Switch Via console principal da Sony. PlayStation 5Com uma das duas entradas USB, o console de jogo Kyoto pode ser alimentado por um cabo USB-C e conectado ao Switch dock.

Em teoria, os jogos também podem ser jogados com o console conectado à TV via HDMI: compensador No entanto, não parece que tenha realizado testes desse tipo ou, pelo menos, não tenha divulgado informações sobre o assunto. Em qualquer caso , Nós não recomendamos Para experimentar este tipo de recarga com um Nintendo Switch e PS5.



PS5 pode recarregar o Nintendo Switch

Sabe-se que Nintendo Switch É bastante “exigente” com carregamento USB-C, e no início do ciclo de vida do console, houve relatos de carregadores externos e montagens causando sérios problemas com o console devido a especificações incorretas. O PS5 claramente não foi projetado para recarregar o Nintendo Switch, então é seguro não fazer o experimento se você não quiser prejudicar os dois consoles.

Enfim é interessante Curiosidade. Para se manter no tópico, ainda ontem a Nintendo anunciou o Nintendo Switch (OLED): GameStopZing abriu as pré-vendas a € 349,98.