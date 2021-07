Cyberpunk 2077 está prestes a receber sua maior atualização de todos os tempos e “outras coisas estão por vir” – Nerd4.life

Agora que ele acha que consertou o jogo o suficiente, projeto de cd vermelho Ele começou a promover novamente Filme Cyberpunk 2077. Na verdade, em algumas histórias do Instagram, o estúdio polonês disse que o jogo está prestes a começar Maior atualização de todos os tempos. Isso também deve ser o começo, porque “outras coisas estão por vir”.

Os planos em torno do Cyberpunk sempre foram muitos otimista ambicioso. Na verdade, ainda há uma atualização para PlayStation 5 e Xbox Series X | S, bem como um modo multiplayer misterioso. No entanto, todas essas coisas foram pausadas para tentar salvar o jogo o mais rápido possível, atolado em polêmicas sobre os lançamentos desastrosos do Xbox One e PlayStation 4 e da comunicação mais desastrosa da empresa que, até então, escondeu completamente a existência de estes problemas.

Agora, depois de meses do jogo sendo amplamente revisado e de volta à venda na PS Store, o estúdio polonês está se preparando para a segunda rodada. Principal InstagramNa verdade, surgiram histórias sobre a “maior atualização de todos os tempos” nos próximos dias.