Nintendo Switch OLED é a punição certa para mais jogadores do Buzz – Nerd4.life

Nintendo Switch vender como bolos quentes. A Nintendo está feliz com o desempenho de seu console e tudo o que ela precisa fazer é gerenciá-lo, ou seja, certificar-se de que seu momento positivo dure o máximo possível. Para isso, foca não no aumento da potência, mas na diversificação do produto: por um lado, existe o modelo básico, que ainda não foi posto de lado, e existe o modelo Lite, para quem joga apenas em modo portátil e chegará em outubro. Amostra Tu es, para aqueles que querem uma tela melhor, um pouco maior e alguns benefícios de revisão de hardware (memória grande, bateria mais durável, etc.). A casa de Mário é uma estratégia muito clara, que não leva em conta questões que parecem relevantes apenas para um determinado segmento do público, porque ele não se preocupa em fazê-las.

Vamos pegar a atualização de tecnologia que depende muito da atualização, quem realmente se importaria? O Nintendo Switch é um console de baixo consumo de energia que não consegue acompanhar o Xbox One e o PS4, muito menos o PS5 e o Xbox Series X. Qual é o objetivo de atualizá-lo? Teria sido impossível combiná-lo com outros consoles, a menos que custasse muito dinheiro, mas isso faria sentido para seu público potencial? Zelda e Mario vendem com DLSS Ou rastreamento de raio? Ou será que tal anúncio agradará os habituais quatro gatos, já muito barulhentos, que cuidam dessas coisas, deixando todos indiferentes? O Switch se tornou um fenômeno dedicado à comercialização de teraFLOPS em um barril? claro que não.

Não valeria a pena ceder ao fato de que a Nintendo agora se retirou completamente desse tipo de conversa, para tomar um caminho completamente diferente, e que o Nintendo Switch mais poderoso não teria mudado seu mercado um iota? Um artigo dizia que quando não gostamos de anunciar um produto, muitas vezes não é porque é feio, mas simplesmente porque não importa para nós, ou seja, não foi feito para nós e não atende às nossas expectativas. Aqui, às vezes, devemos aprender a perceber as coisas pensando que não necessariamente significam que estão certas, porque quando se trata de mercado, as massas sempre decidem, nunca o indivíduo.