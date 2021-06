A internet quântica, foram desenvolvidos os primeiros repetidores. A União Europeia escolheu um consórcio para projetá-lo

Redes quânticas? Eles não são apenas ambiciosos. Os primeiros repetidores quânticos foram desenvolvidos e a última peça estava faltando. A prototipagem foi feita por dois grupos independentes, um liderado porInstituto de Ciência e Tecnologia de Barcelona e o outro deUniversidade de Ciência e Tecnologia em Hefei na China, e seus resultados foram publicados na revista Nature. “Quantum Communications Today – Comentada Fabio Ciarino, chefe do Laboratório de Informação Quântica da Sapienza em Roma – eles são um campo maduro, mas os deuses ainda existem Limitações relativas sobretudo à distância máxima dentro da qual uma mensagem criptografada pode ser transmitida com total segurança. Agora, graças a esses novos passos em direção aos ‘repetidores quânticos’, também será possível superar esses últimos obstáculos. ”

para se beneficiar de Estranhas regras de quantidade Na verdade, garante conexões totalmente impenetráveis ​​e por isso há anos investe na criação de redes globais de Internet capazes de transmitir informações em forma quântica. O obstáculo final continua sendo a capacidade de ter nós capazes de “devolver” mensagens de maneira segura e estável nas várias partes da rede. Nos estúdios, agora existem excelentes candidatos para vencer o desafio. Usando métodos diferentes, os dois grupos de pesquisa foram capazes de memorizar os detalhes cristais, embora por milissegundos, a informação dos pares de fótons enredado, isto é, as partículas estão sempre “emaranhadas” umas com as outras. Os dois dispositivos são capazes de preservar a informação quântica sem alterá-la e depois encaminhá-la: um pré-requisito para a obtenção dos tão esperados “repetidores quânticos”. Achados que expandem as funções demonstradas pelos protótipos dessas memórias em alguns aspectos críticos: Portanto, de uma resposta rápida no caso de recrutamento chinês e maior flexibilidade operacional em espanholPaolo Villoresi, diretor do Centro de Tecnologias Quânticas da Universidade de Pádua, comentou. “Esses desenvolvimentos – acrescentou Villoresi – são bem-vindos na união de forças para criar uma rede quântica global na qual nosso país também está na vanguarda.”

Enquanto isso, a Comissão Europeia Seleção de um grupo de empresas e institutos de pesquisa para projetar a futura rede europeia de comunicações quânticasEuroQci – Quantum Communication Infrastructure – que permitirá comunicações ultra-seguras entre infraestruturas críticas e instituições governamentais em toda a União Europeia. O consórcio, liderado por Airbus, Leonardo, Orange, PwC França e Maghreb, inclui Telespazio (Leonardo 67%, Thales 33%), Conselho Nacional de Pesquisa (Cnr) e o Instituto Nacional de Pesquisas Metrológicas (Inrim).

EuroQci Tecnologias e sistemas quânticos serão integrados em redes de comunicações terrestres em Fibra ótica Incluirá uma divisão espacial garantindo cobertura completa em toda a Federação e além. Esta “rede” ajudará a proteger os sistemas criptográficos e infraestruturas críticas da Europa, como instituições governamentais, controlo de tráfego aéreo, instalações de saúde, bancos e redes de energia, das ameaças cibernéticas atuais e futuras. Já em junho de 2019, 26 estados membros assinaram a Declaração EuroQci, para cooperar com a Comissão, com o apoio da Agência Espacial Europeia, no desenvolvimento de uma infraestrutura de comunicações quânticas cobrindo toda a União Europeia.

O plano de longo prazo exige que o EuroQci se torne a base para internet quântica na europa, Conectando computadores, simuladores e sensores quânticos, por meio de redes quânticas para distribuir informações e recursos com as mais recentes soluções de segurança. O primeiro a usá-lo será um serviço de distribuição de chave quântica (Qkd), que transmitirá chaves criptográficas por canais de comunicação quântica tanto em fibras ópticas terrestres quanto em links de laser de satélite. “O uso de estados fotônicos quânticos torna a distribuição imune a vulnerabilidades, ao contrário das soluções atualmente em uso”, afirmam as empresas do consórcio e instituições de pesquisa.

Em particular, o estudo, que terá duração de 15 meses, traça os detalhes do sistema Bumbum a ponta O projeto do segmento terrestre para apoiar o serviço Qkd prevê o desenvolvimento de um roteiro detalhado, que inclui os custos e o tempo de cada fase de implementação. O estudo também apoiará a Comissão Europeia na construção de uma infraestrutura avançada de teste e validação Qci, incluindo padrões, com o objetivo de lançar o projeto-piloto EuroQci até 2024 e um serviço operacional inicial até 2027.

O consórcio se beneficiará da integração de seus membros, que inclui grandes integradores de sistemas, operadoras de telecomunicações, satcom e provedores de serviços, além de institutos de pesquisa. O estudo irá consolidar e aprimorar as contribuições existentes focadas em vários projetos quânticos, implementados por cada membro do consórcio, e se beneficiará da vasta experiência no campo dos backbones quânticos italianos graças ao Cnr e INRIM.

“O nascimento do Consórcio EuroQCI vê o Leonardo junto com os principais parceiros na definição do futuro da rede quântica europeia. Um passo importante para o progresso tecnológico no continente no domínio da prioridade e vanguarda, confirma Lucio Valerio Ciofi, Director Geral de Leonardo. “O elemento central é a possibilidade de utilizar tecnologias quânticas para troca de chaves de criptografia, garantindo assim total segurança nas comunicaçõesEu gerencio uma grande quantidade de dados. Uma tecnologia ímpar e que representa o futuro, não só no setor de telecomunicações, mas em muitas outras áreas de aplicação. possibilidade de criar “Como a internetIsso permitirá a comunicação entre computadores quânticos – que possuem o maior poder e velocidade de computação e sensores quânticos de precisão extraordinária – com possibilidades sem precedentes e totalmente seguras de análise e previsão em escala global. Portanto, o setor com enorme potencial, no qual as habilidades de Leonardo serão aprimoradas por um laboratório “Quantum” especialmente dedicado na rede de Laboratórios Leonardo, terá um papel central e impacto tangível para o desenvolvimento de negócios em múltiplas áreas: da segurança cibernética à eletrônica de defesa alcançando o espaço “.

Foto da conta do Twitter do Cnr