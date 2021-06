Quando é o primeiro dia de 2021: ofertas oficiais de datas da Amazon

Nicola Legs







As datas para o Prime Day 2021 são 21 e 22 de junho, mas várias iniciativas e ofertas nos farão companhia por enquanto

datas Prime Day 2021 Eu sou o 21 e 22 de junho, mais que 2 milhões de produtos oferecidos globalmente, sempre e Apenas para clientes Prime.

Promessas amazônicas Ofertas imperdíveis Top Brands, que inclui em grande parte pequenas e médias empresas, com mais de um milhão de produtos somente destas últimas. Nesse sentido, destacamos a iniciativa 10 x 10: De segunda, 7 a domingo, 20 de junho, clientes que vão gastar (pelo menos) € 10 em Produtos e marcas para pequenas e médias empresas (Incluindo itens da Amazon Made in Italy, Hand Made e Launchpad) Você receberá um arquivo Voucher de € 10 Para uso no primeiro dia.

E embora ainda faltem vinte dias até o verdadeiro dia de pico, Muitas iniciativas já começaram hoje.

como todas as vezes, Alexa Ele estará lá para nos dar uma mão amiga. Além de revelar quando isso está acontecendo, você também pode usar o Amazon Assistant para acompanhar as notícias do Prime Day; Basta dizer:Alexa, mantenha-me atualizado no primeiro diae você será notificado por meio de notificações. Durante os mesmos dois dias, você pode perguntar:Alexa, quais são as minhas ofertas do Prime Day?E você terá sua própria escolha.

Do nosso lado, só podemos convidá-lo para Continue nos seguindo, porque todos os dias irá encontrar uma selecção de produtos, nomeadamente por um bónus de 10 €, e durante os dois dias do Prime Day iremos disponibilizar-lhe apenas um produto Escolha cuidadosamente selecionada Das melhores ofertas em todas as categorias, para lhe trazer apenas o melhor, sem se perder nas milhares de ofertas diferentes. Como dizer: Pequeno, mas bom!

