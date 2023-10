O evento da Apple de 30 a 31 de outubro será o grande golpe para os processadores M3

O evento Scary Fast da Apple será na terça-feira, 30 de outubro (17h PT).Um na manhã de 31 de outubro, Itália) contará com Macs com processadores M3 em seu núcleo. Não existe uma única cópia do chip, Como pensávamos até poucos dias atrás, Mas quase toda a família: M3, M3 Pro e M3 Max. Esta suposição vem de informações coletadas de várias fontes geralmente confiáveis, como o jornalista da Bloomberg, Mark Gurman, e o analista Ming-Chi Kuo.

No centro estará o MacBook Pro

Na verdade, tanto Gurman quanto Kuo nos dizem explicitamente que a apresentação se concentrará no hardware Mac e não apenas na atualização do iMac M3, da qual se fala há meses, e talvez intercalada com alguns anúncios relacionados ao mundo do iPad.

Entre os Macs, a maior parte da tela será reservada para o MacBook Pro em todas as suas variantes: 13, 14 e 16 polegadas. Isso indica que o M3 será anunciado em todas as três variantes principais. Ressaltando que o foco do evento serão os dispositivos MacBook Pro, tanto Gurman quanto Kuo fO ano está um passo atrás das expectativas de alguns dias atrás.

Embora seja verdade que ambos confirmaram repetidamente que os processadores estão sendo testados (Gorman até forneceu detalhes sobre os codinomes para Macs equipados com processadores M3), ambos Eles disseram que não haverá MacBook Pro M3 até o final do ano. Ko foi categórico sobre isso. Mark Gurman chegou ao ponto de prever que os MacBook Pros com processador M3 serão lançados em meados de 2024.

Risco de baixa disponibilidade

Gurman ainda não nos contou por que programou o lançamento do MacBook Pro com o M3, explica o analista chinês, observando que A previsão de que o MacBook Pro M3 será adiado para 2024 partiu da crença de que a produtividade da fábrica é baixa De onde vêm esses processadores, poderia ter sido aconselhado não lançá-los no final de 2023.

Se a Apple mudar de ideia – na opinião de Kuo – é devido ao fato de que o processador M2 representa apenas uma modesta atualização em relação ao processador M1 e Por outro lado, a Apple precisa urgentemente de hardware mais rápido.

“Por esta razão, o MacBook Pro com processador M3 estará disponível em quantidades limitadas – comenta Kuo – se as vendas forem altas haverá será Esperar para conseguir um carro com este componente.” Se eles tiverem um desempenho ruim, a Apple terá que lançar um novo MacBook Pro com um novo design em 2025, enquanto ainda avalia a possível introdução de um MacBook econômico em 2024.

Como serão os novos processadores?

Mas como serão os novos processadores? Nos últimos meses, tem-se falado de um dispositivo Apple M3 básico com 8 núcleos de computação de CPU e 10 núcleos gráficos de GPU. Este pode ser o processador encontrado no MacBook Pro de 13 polegadas e nos iMacs atualizados.

O M3 Max deve entregar 4 núcleos de CPU adicionais e 1 núcleo gráfico adicional. Atualmente, o MacBook Pro com chip M2 Max pode ter 32 GB, 64 GB e 96 GB de RAM unificada, portanto, para o M3 Max, é razoável esperar alocações maiores de RAM.

Tem que ser o M3 Pro 12 ou 14 núcleos de computação e 18 ou 20 núcleos de processamento gráfico.

Como serão os novos Macs com chips Apple Silicon M3?

E Que novidades podemos esperar dos Macs? Analistas e profundos dizem pouco ou nada sobre isso. Apenas Gurman mencionou o iMac M3, lembrando que seria idêntico ao modelo atualmente no mercado e que a única novidade seria o processador.

Vale a pena perguntar, pelo menos no que diz respeito ao iMac, De que processador estamos falando. Nos últimos dias, aliás, Gorman disse ter certeza de que o CPU seria um M3, mas do Japão, Makotakara, que acerta de vez em quando, disse que o novo iMac poderia ter um M2 E M2 PróE suporte para portas Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3. O processador M3 poderá ser reservado (possivelmente na versão Pro) para um “mega iMac” de 32 polegadas, que está previsto para chegar no próximo ano.

Do ponto de vista do design, chegamos ao ponto de assumir que Algumas novidades podem chegar para o MacBook Pro 13″. Este portátil tem Os cânones estilísticos e os conteúdos artísticos têm anos. Na verdade, ele ainda tem o mesmo design do modelo lançado com Touch Bar em 2016, sete anos atrás, enquanto todos os outros laptops Mac mudaram.

A Apple pode (e deve) Livrar-se da Touch Bar e dos engastes largos e introduzir o Magsafe 3 junto com o processador M3.

Confirmações de rumores

Não há confirmações sobre esses rumores, a menos que olhemos a imagem do Weibo (acima), que deve representar uma caixa do Mac como confirmação. No entanto, podemos ler algumas pistas. A primeira é a imagem do pôster do evento mudando e transformando Da Apple ao logotipo do macOS Finder. Disto teremos que concluir que No centro haverá alguns Macs.

A “reivindicação” é assustadoramente rápida Em italiano é obviamente assustador e rápido Seja um lembrete desta época do ano Onde o evento será realizado (30 de outubro é um dia antes de 31 de outubro, Halloween), E para realizar o que será apresentado. É claro que a Apple vai apostar todas as suas cartas no desempenho dos processadores e sabemos que o M3 deverá apresentar desempenho muito superior ao M2.

Finalmente, há evidências de que veremos MacBook Pros e iMacs lá Podemos encontrar prazos de entrega para máquinas atuais O que durou de dois dias a duas semanas, senão um mês. O aumento dos prazos de entrega não é garantia de que os novos modelos estejam prestes a chegar mas certamente suscita fortes dúvidas.