Sea of ​​​​Thieves para PS5 é o jogo mais pré-encomendado na PlayStation Store nos EUA e no Reino Unido

Liberar PS5 para Mar de Ladrões Está off-line O jogo mais pré-encomendado na PlayStation Store Nos EUA, Reino Unido, França e Alemanha, enquanto em Espanha ocupa o terceiro lugar no ranking de pré-encomendas.

Como sabemos, as pré-encomendas de Sea of ​​​​Thieves para PS5 abriram há poucos dias e parece que os utilizadores responderam ao apelo com grande entusiasmo, que… Sugere um início bem-sucedido Para simulação de pirata rara.

Ainda mais considerando que entre os títulos disponíveis para pré-venda na PlayStation Store também estão nomes como Dragon's Dogma 2, Elden Ring: Shadow of the Erdtree e MLB The Show 24Este último é particularmente forte na América.