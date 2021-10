Bloodborne 2 para PS5 e Remaster of Bloodborne também no PC: uma fonte confirma – Nerd4.life

sangue transfundido 2 para cada PS5 Ele está atualmente trabalhando na Bluepoint Games, e a mesma equipe está desenvolvendo remasterizado Desde o primeiro episódio da série, que também será lançado na Computador: O conhecido insider Nick Baker confirmou esses rumores.

eu Boato De acordo com Bloodborne 2, que será desenvolvido pela Bluepoint Games, já está circulando há algumas semanas, mas parece que Baker não concordou com as informações já relatadas e, em vez disso, voltou-se para suas fontes habituais.

Sabemos que o insider em questão é bastante confiável, dado que ele esperava recentemente God of War: Ragnarok para ser apresentado no PlayStation Showcase, enquanto como muitos de seus companheiros de equipe “caiu” ao anunciar o Nintendo Switch Pro.

No entanto, é bastante plausível que a Sony confiou à Bluepoint Games o potencial desenvolvimento de Bloodborne 2 após o excelente trabalho feito com o remake de Demon’s Souls (confira aqui).

O mesmo é verdade para um potencial remasterizado do Bloodborne original, uma vez que o estúdio Texan abriu seus dentes e demonstrou suas habilidades com uma série de versões remasterizadas de excelente qualidade.

Esses rumores serão confirmados ou negados? Ainda é muito cedo para dizer, se considerarmos que projetos dessa magnitude certamente não se concretizarão em breve e, portanto, não serão anunciados antes do próximo ano.