Requisito de PC revelado, pesando 150 GB – Nerd4.life

Faltam apenas alguns dias para o lançamento Guardiões da Galáxia da Marvel A Square Enix atualizou a página dedicada do Steam para revelar um arquivo requisitos de sistema Final Versão para PC.

Como podemos ver nas especificações abaixo, a Square Enix recomenda uma configuração que monte pelo menos um processador i7-4790 ou Ryzen 5 1600 e um GTX 1660 Super ou RX 590 como GPU, mais 16 GB de RAM. De qualquer forma, certifique-se de ter bastante espaço livre, porque os jogos para PC são muito exigentes 150 GB para instalação.

Como a Eidos-Montréal revelou no passado, os Guardiões da Galáxia da Marvel no PC serão capazes de tirar vantagem do traçado de raios em tempo real, melhorando o desempenho graças ao DLSS da Nvidia, iluminação difusa, HDR, uma gama de cores ultra-ampla e superior resolução de até 8K.



Guardiões da Galáxia da Marvel, Cosmo, um cachorro russo que fala

aqui o Requisitos mínimos e recomendados do sistema Guardians of the Galaxy de D Marvel para PC:

Requerimentos mínimos

Requer processador e sistema operacional de 64 bits

SO: Windows 10 64-bit versão 1803

Windows 10 64-bit versão 1803 Curador: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-4460

AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-4460 memória: 8 GB de RAM

8 GB de RAM cartão de vídeo: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570

NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570 DirectX: Versão 12

Versão 12 memória: 150 GB de espaço disponível

Requisitos recomendados

Requer processador e sistema operacional de 64 bits

SO: Windows 10 64-bit versão 1803

Windows 10 64-bit versão 1803 Curador: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790

AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790 memória: 16 GB de RAM

16 GB de RAM cartão de vídeo: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 590

NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 590 DirectX: Versão 12

Versão 12 memória: 150 GB de espaço disponível

Guardians of the Galaxy sarà da Marvel mostram para PS5, PS4 e Xbox Series X | S, Xbox One e PC e streaming ao vivo com GeForce NOW il 26 de outubro de 2021. Os Guardiões da Galáxia da Marvel também estão chegando ao Nintendo Switch na nuvem em algumas regiões, novamente a partir de 26 de outubro. Os trajes originais inspirados em quadrinhos foram revelados recentemente.