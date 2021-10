Preço do pacote de expansão online do Nintendo Switch devido ao custo da licença, para um insider – Nerd4.life

De acordo com uma fonte interna, preço De um pacote de expansão de assinatura a nintendo switch online será por causa de custos Desenvolvido pela Nintendo para licenciar jogos da Sega. Para dizer que foi a insider Emily Rogers, que normalmente confia nas coisas da Nintendo, com a ajuda do Nintendo World Report, que confirmou as suas declarações.

A Sega não tem sido um grande fã do Wii Virtual Console devido às vendas fracas, ao marketing ruim da Nintendo e outros problemas que afetam a plataforma, a ponto de não ter suporte para o Wii U Virtual Console de forma alguma. Personagens fantásticos Para convencê-la a dar títulos da biblioteca Mega Drive.

Mas o problema não será apenas da Sega. Outras licenças caras também, como Banjo-Kazooie para o Nintendo 64, estavam nas mãos da Rare, e depois da Microsoft. Em suma, além do alto preço, haverá muito trabalho para se conseguir licenças de jogos que serão oferecidas aos usuários. Como esses títulos são bastante antigos, isso os leva a pensar um pouco.

Seja qual for o caso, o pacote de expansão Nintendo Switch Online também oferecerá mais, como o primeiro DLC pago para Animal Crossing: New Horizons.