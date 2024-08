Um asteroide pronto para impactar, é só uma questão de tempo Agora os cientistas confirmaram: não há escapatória – vídeo – notícias

Como será o impacto do asteroide em nosso planeta? Graças a esta simulação podemos ver com nossos próprios olhos.

Asteróides, meteoróides e meteoróides: Termos frequentemente usados ​​de forma intercambiável, mas que descrevem objetos espaciais muito diferentes. a asteróide É um corpo rochoso que gira em torno do Sol e está localizado principalmente no cinturão principal entre Marte e Júpiter.

Embora esses corpos celestes se assemelhem a planetas, eles são menores e irregulares. o MeteorosPor outro lado, são fragmentos de asteróides ou cometas que, ao entrarem na atmosfera terrestre, queimam devido ao atrito, criando um efeito luminoso. Finalmente, se um meteorito sobrevive passando pela atmosfera e atinge a superfície da Terra, é chamado de meteorito meteoro.

lá Descoberta e estudo Esses objetos têm uma longa história. o Asteróides Eles foram reconhecidos pela primeira vez no início do século 19, com Ceres, o maior, descoberto em 1801 por Giuseppe Piazzi. Ao longo do tempo, a tecnologia e o interesse científico permitiram a descoberta de milhares de asteróides, aumentando a nossa compreensão do sistema solar.

Conhecidos desde a antiguidade, os meteoritos há muito fascinam a humanidade, sendo que muitas culturas os interpretam como… Sinais Divino ou presságios. Porém, isso só é feito com a aparência Ciência moderna Seu verdadeiro significado foi compreendido.

Simulação de impacto

Nas décadas recentes, Pesquisa de asteróides Fez grandes avanços. Missões espaciais como a OSIRIS-REx da NASA e a Hayabusa2 da Agência Aeroespacial do Japão tornaram possível coletar amostras de asteróides e devolvê-las à Terra para análise detalhada.

Em VienaNo dia 4 de abril foi realizada a 8ª Conferência de Defesa Planetária de Asteroides, encontro de grande importância que aborda estratégias para proteger a Terra de potenciais impactos. Durante o evento, Paul Chodas, do Near-Earth Objects (NEO) da NASA, apresentou uma simulação assumindo a descoberta de um asteroide potencialmente perigoso, chamado 2023 PDC.

Prepare-se para o inevitável

A simulação começa em 10 de janeiro de 2023, quando…Asteróide 2023 PDC Foi identificado como potencialmente perigoso. A princípio, o efeito só é provável 1 em 10.000Mas esse número está aumentando constantemente. A partir de 3 de abril de 2023, o asteroide terá uma data provável de impacto em 22 de outubro de 2036, sendo necessário calcular o tamanho provável do asteroide e seus pontos de impacto na Terra.

Lauren Wheelerespecialista em NASA, Descreva três principais riscos de impacto: Danos locais ao solo, Tsunami devido a grandes impactos no oceano E Impactos climáticos globais nos casos mais graves. A modelagem desses cenários ajuda a prever a extensão dos danos e as áreas potencialmente em risco. Embora o risco de um grande impacto seja remoto, a preparação é essencial. O cenário descrito é em grande parte hipotético, com uma probabilidade muito baixa de impacto nos próximos 100 anos, mas a consciência e a preparação podem fazer a diferença numa eventualidade catastrófica.