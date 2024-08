Doom e Doom 2 retornam em uma nova versão aprimorada, com novos conteúdos e melhorias gráficas

Antecipando o anúncio oficial que provavelmente ocorrerá durante a Quakecon atualmente, a página foi aberta no Steam Morte + morte 2 Parece que ele estará de volta com um novo Edição Aprimorada Com novos conteúdos e diversas melhorias.

A outra notícia

Mencionamos seis episódios adicionais. Eles serão “TNT: Evilution”, “The Plutonia Experiment”, “Master Levels for Doom 2”, “No Rest for the Living” e “Legacy of Rust”. O último, de acordo com a descrição, é “Um novo episódio nascido da colaboração entre id Software, Nightdive Studios e MachineGamesCom “novos demônios e armas, 16 mapas em 2 seções de 8 mapas”.

Além do conteúdo adicional, haverá uma série de novas melhorias. Entre estes mencionamos Deathmatch online com jogo cruzado e modo cooperativo para até 16 jogadoressuporte para edição por meio de um navegador de edição integrado, resolução de até 4K com desempenho multithread aprimorado, opções adicionais de acessibilidade e suporte para novos idiomas.

Adicionado a este Exibição gráfica aprimoradasuporte para controladores modernos, uma roda de armas para mudanças mais rápidas, controles aprimorados de mouse e teclado, deathmatch local e co-op para até quatro jogadores e uma restauração da trilha sonora usando o hardware original.

De momento não sabemos o preço recomendado para este relançamento, que temos a certeza que irá agradar a muitos fãs da id Software e da série Bethesda.