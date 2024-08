Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, primeira conquista do usuário anunciada e atualização 1.20 disponível

Para comemorar esse marco, conforme mencionado no post no X da Capcom e visto abaixo, a Capcom fez exatamente isso Dando alguns novos feitiços Para usar no jogo: Mazo Talisman: Jubilee, Dancing Crane e Mazo Talisman: Amaterasu inspirado em Okami.

Novos recursos implementados pela atualização

Enquanto isso, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess também recebeu a nova atualização 1.20, que corrige diversos bugs e corrige alguns itens. Parte da atualização é dedicada a adicionar os novos feitiços disponíveis para ela Comemore 500.000 jogadoresmas além destas há também muitas outras diferenças que devem ser registradas.

Além de inúmeras correções de bugs e melhorias técnicas, o jogo apresenta uma nova interface com a possibilidade de coletar feitiços com base nos obtidos ou não, além de muitos outros itens menores.

Entre esses recursos estão o ajuste do volume do alto-falante DualSense no PS5, a possibilidade de sair do jogo pela tela de pausa no PC e a função de modificar alguns efeitos do jogo no menu de acessibilidade em todas as plataformas.

Lembramos nossa análise de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, que certamente premiou os detalhes estratégicos da Capcom.