A parábola que levou ao encerramento do Ready at Dawn parece ser a história de toda a indústria

A Ready at Dawn é apenas a última vítima de um mercado que a cada dia perde mais peçasentre a falência de muitos estúdios, a redução de outros estúdios com demissões e uma queda significativa de grandes produções no mercado tradicional. Não é o fim, mas não há dúvida de que nos últimos anos houve uma redução do mercado tradicional, com uma forte aceleração em direcção a todos aqueles mercados que antes eram considerados alternativos, mas que hoje aparecem em todos os seus enormes força, como móvel.

Em última análise, a história do estúdio fundado por Andrea Picino é a história de toda a indústria. Começando em um projeto mediano como Daxter para PSP, enorme sucesso com God of War: Chains of Olympus, um dos jogos mais vendidos de todos os tempos para PSP, e confirmando e crescendo com projetos importantes como a portabilidade de Okami para Nintendo Wii e God of War: Ghost of Sparta para PSP, As relações com a Sony continuam a melhorar O que deu origem a uma trilogia como The Order: 1886, que a empresa japonesa utilizou diversas vezes como vitrine do poder do PS4.