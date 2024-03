Cor e perfume na casa com lírios: como escolhê-los, cuidar deles e restaurá-los para que voltem a florescer

Os lírios dão um toque de cor e fragrância à casa. Aqui estão os aspectos a serem considerados ao escolhê-los para garantir que floresçam novamente.

quando se trata de Deixe suas casas lindasE definitivamente Preste atenção aos detalhes Não pode ser algo que deva ser deixado de lado. Cada ambiente tem um caráter próprio e isso deve ser respeitado, certificando-se de que o uso pretendido de cada cômodo esteja bem claro. Mas ao mesmo tempo, como sabemos É essencial personalizar os seus espaçosescolher Um estilo que combina com o nosso gosto.

Estética e funcionalidade Qualquer ambiente deve andar de mãos dadas se quisermos alcançar um resultado verdadeiramente surpreendente. Na maioria das vezes, nos perguntamos como conseguir isso Nossas casas são mais preciosas e únicas. Pesquisamos, compramos revistas do setor e acompanhamos perfis cujo tema principal está relacionadodesign de interiores. Tudo porque queremos que cada um dos nossos ambientes seja o mais eficiente e acolhedor possível.

Lírios: Veja como escolher as espécies perfeitas para sua casa e como cuidar e restaurá-las

Um dos detalhes que realmente faz a diferença na nossa casa é… Flores. Graças a eles, qualquer ambiente será transformado Esteticamente melhoradomas também Do ponto de vista energético. especialmente, LíriosÉ realmente perfeito para as nossas casas, porque dá Um toque instantâneo de cor e perfume. Abaixo segue um guia pronto para uso, para que você possa escolhê-los, tratá-los da melhor maneira possível e recuperá-los caso não estejam saudáveis.

Lírios Eles estão à venda a partir de janeirode nosso florista confiável. Esta é uma flor barataMas consegue causar um impacto estético importante e liberar um perfume verdadeiramente delicioso. Para selecionar o bipe correto,Precisamos verificar isso para ele A lâmpada é fixaE sinta suavemente com os dedos. Também é importante que o vaso que o contém tenha furos de drenagem. Uma última coisa a verificar absolutamente é Condição do soloQue não deve estar molhado, mas ligeiramente úmido.

Quanto ao cuidado dos lírios, devemos saber disso Apenas as raízes brancas precisam de águaPor isso será necessário regar a flor, submergindo-a em outro vaso e deixando-a imersa em 3 cm de água por 30 minutos. No entanto, no caso dos nossos lírios Se foi, podemos recuperá-lo totalmente. Na verdade, com este método podemos salvar os bulbos e fazê-los florescer novamente no ano seguinte.

Será o suficiente Corte o caule da florQuando os lírios murcharam, Continue regando Com método de imersão Corte os bulbos e remova as folhas mortas E as raízes jovens, uma vez que estas também murcham. Neste ponto, isso será suficiente Deixe as lâmpadas descansar Na palha, em local escuro, fresco e seco.

para novembro Eles irão Coberto com mais palha São levados para fora de casa, para não sentirem muito frio, e são protegidos com uma cobertura anticongelante para plantas. Depois de um mês, levamos para casa e colocamos em uma panela com solo levemente úmido. Desta maneira, Raízes serão geradas A flor continuará seu caminho até renascer.