Dodge Charger: O motor de combustão não está morto

Existem também 6 – A nova vida de Dodge Chargera era que fala a linguagem da eletricidade, mas também incluirá Dois tipos diferentes Com motor de combustão. A nova geração do muscle car americano estreia em versão doméstica com zero emissões, contando com um par de motores – um para cada eixo – que trabalham para descarregar um volume bruto 670 cv Na alternativa pacote de dispersão ou 496 cv Na cópia R/T. Em sua versão mais potente, o primeiro muscle car elétrico do mundo é capaz de acelerar de 0 a 60 mph (96,5 km/h) em 3,3 segundos.

lá STLA é uma ótima plataforma (Imagem abaixo), que estreou no novo Charger, também poderá acomodar motores de combustão: não os antigos Hellcat V8, mas os mais novos 6 cilindros Twin turbo em linha por 3 litros nomeado Furacão, com dois níveis de força, 420 ou 550 cvjunto com tração nas quatro rodas e Caixa de velocidades automática ZF de 8 velocidades. A produção dos primeiros modelos começará na fábrica de Windsor, no Canadá, em meados 2024: Versões térmicas chegarão 2025 Com carroceria de cinco portas (Veja a imagem abaixo).

Referências modernas ao passado – o fugir Promete aquela entrada cargueiro No mundo do electro, não mudou o seu ADN e quer destacá-lo começando por um estilo que evita excessos e se inspira no Linhas limpas Do carregador de 1968. Comum a todos os modelos de carregadores é a faixa de LED branca que percorre toda a largura do carro. Paralelamente, o “anel de fogo” encontra-se na parte traseira, onde os LEDs vermelhos formam uma espécie de anel. dentroCompartimento do passageiroO console possui display central de 12,3 polegadas integrado a um painel de instrumentos de 10,25 ou 16 polegadas.

> Em 2025, o Charger também estará disponível na carroceria de cinco portas (foto acima).

Em sua modernidade, o painel de instrumentos, em suas linhas e texturas, lembra mais uma vez o famoso painel de instrumentos do carro Dodge Charger De 1968. O volante, de design plano, é orientado para o desempenho e está equipado com alavancas para gerir a travagem regenerativa. Os bancos são confeccionados em tecido e imitação de couro de série, mas o couro Nappa preto ou vermelho não pode faltar. A capacidade de carga preferida é muito interessante A porta de trás Traseira: Dos mais de 1.000 litros disponíveis com o rebatimento dos bancos traseiros, são 42 litros adicionais graças ao compartimento dianteiro (apenas nas versões elétricas).

Também envio rápido -Na versão R/T, Dodge Charger A eletricidade deve ser garantida até 510 km de autonomiao que se resume a 418 quilômetros Na versão Scat Pack de alto desempenho. Ambos podem ser recarregados de 20 a 80% em pouco mais de 27 minutos: com um carregador rápido de 350 kW, o R/T carrega cerca de 27 km por minuto enquanto o Scat Pack chega a 13 km por minuto. O equipamento de segurança está completo, com equipamentos de série como aviso de colisão frontal, frenagem automática de emergência, assistência de faixa e controle de cruzeiro adaptativo com stop and go. Por causa das baterias Peso Do Dodge Charger é um dos mais importantes: 2.650kg.