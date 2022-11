Data de lançamento italiano e segundo trailer com Peach e Donkey Kong – Multiplayer.it

A Nintendo e a Illumination revelaram hoje o o segundo trailer Fortemente esperado Filme Super Mário Bros.que também revela a data de lançamento na Itália: 6 de abril de 2023, ou seja, um dia à frente da América do Norte. Você pode assistir ao filme em dublagem italiana no player abaixo.

O trailer permite que você finalmente veja a princesa em ação Pêssego, interpretada por Anya Taylor-Joy e Donkey Kong (Seth Rogen). Também espaço para Luigi (Charlie Day) e outros personagens clássicos do universo Mario, obviamente incluindo Mario e Bowser.

O filme afirma uma realização técnica verdadeiramente impecável e uma certa fidelidade à atmosfera dos videogames Super Mario Bros. Basta pensar nas várias referências a níveis de jogos 2D e Mario Kart, embora obviamente antes de dar os julgamentos finais, espere o filme chegar aos cinemas.

Em vez disso, o que você acha, gostou do novo trailer do filme Super Mario Bros.? Deixe-nos saber nos comentários.

No ejacular Do filme encontramos Chris Pratt como Mario, enquanto Jack Black interpretará Bowser, o Rei dos Koopas. Anya Taylor-Joy interpretará a princesa Peach, Charlie Day interpretará Luigi e Keegan-Michael Key interpretará Toad. O filme é dirigido por Aaron Horvath e Michael Jelinek, com supervisão de Miyamoto e Koji Kondo tentando se manter o mais fiel possível à visão clássica dos videogames.

Se você perdeu, aqui está o primeiro trailer oficial em italiano do filme Super Mario Bros. que foi lançado no mês passado.